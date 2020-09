NC admite discrepancias con el Gobierno por los 516,1 millones del convenio de carreteras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha admitido este miércoles, en el pleno de la Cámara Baja, discrepancias con el Gobierno central basadas en los 516,1 millones de euros de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras favorable al archipiélago.

Quevedo ha lamentado esta discrepancia con el Ministerio de Hacienda, al tiempo que expuso que solicitará la votación separada para cada una de las seis propuestas contenidas en su moción, que se votará este jueves, para que el Gobierno central "responda a la quiebra social y económica provocada por la pandemia" en las islas.

El diputado ha defendido que esta moción surge porque las "singularidades canarias no son un capricho por la enorme dependencia" que Canarias tiene del turismo, "el sector productivo más dañado", según informó NC en nota de prensa.

Esa realidad, matizó, puede llevar a las islas a una situación "potencialmente catastrófica, de quiebra social", de ahí que puntualizó que defendieron lo que consideraban que "se tenía que hacer desde la Administración del Estado de forma objetiva", agregando que "no" van a plantear "dádivas, tampoco beneficios adicionales sobre los demás sino respuestas para hechos objetivos".

En cuanto a los datos, dijo que el paro en las islas aumentó un 15 por ciento frente al 8 por ciento de la media estatal en el segundo trimestre y el Producto Interior Bruto (PIB), en el mismo período, retrocedió 36,27 puntos frente al 22,1 del conjunto español, 14 puntos más en Canarias.

Por ello, incidió en la necesidad de que Canarias pueda usar los 516,1 millones de euros del convenio de carreteras para invertir en 2021 en servicios públicos y para ayudar a la economía (trabajadores y empresas) y a las familias más vulnerables.

"Canarias no puede hacer un presupuesto el próximo año, si no podemos contar con esos 516 millones de euros para hacer frente a las necesidades sociales y económicas. Esa es la discrepancia con el Ministerio de Hacienda pero no podemos decaer en su defensa", apuntilló.

De todos modos, aseguró que NC intentará "cooperar" para que haya unos nuevos presupuestos estatales para 2021, ya que son de "interés general" aunque matizó que necesita que "todos los elementos en cuestión estén reconocidos por todas las partes".

Entre las propuestas que recoge la moción de NC que se debatirá este jueves y que pedirá se voten por separado está el cumplimiento de las leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF), así como la distribución de los fondos para la recuperación de la Unión Europea (UE), en concreto los 72.000 millones de euros no reembolsables, con el mismo criterio empleado por Bruselas para asignar a España 140.000 millones de euros en total. Se trata de su reparto en función del impacto de la pandemia en las comunidades autónomas.