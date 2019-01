NC advierte a Sánchez que no apoyarán los PGE de 2019 si no cumple con los "compromisos con Canarias"

Publicado 10/01/2019 16:51:40 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha avisado este jueves al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, de que su formación no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 si no cumple con los "compromisos con Canarias", plasmados en los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018, así como en las nuevas leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Rodríguez realizó estas declaraciones a la espera de que el Proyecto de Ley de los PGE de 2019 comiencen a tramitarse en el Congreso después de que este viernes se apruebe el Consejo de Ministros.

"NC se posicionará del lado de la gente, de los derechos de los canarios y de los intereses generales de las islas. Defendemos a Canarias siempre, lo hemos hecho sin estar gobernando y lo demostramos más que nadie al apoyar los PGE de 2017 y 2018 del PP de Mariano Rajoy", apuntilló Rodríguez en nota de prensa.

En este sentido, expuso que gracias a los acuerdos presupuestarios con el Gobierno de Rajoy, Canarias "tiene, entre otras conquistas, una bonificación del 75 por ciento para viajar en barco y en avión entre las islas y con el resto del Estado, el sector primario e industrial cuenta con el 100 por 100 de ayuda para pagar el transporte de las mercancías, el nuevo REF incorporó la desvinculación de los ingresos del REF de la financiación autonómica", entre otras.

Por ello, apuntó que el "respeto a las conquistas" de los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 "no se pueden perder", avisando que "sin cumplir con los compromisos con Canarias, si no se da esa condición", NC "no" apoyará al gobierno "de turno, sea el de Sánchez y sus PGE de 2019, o de otro signo político".

De todos modos, aseguró que "tampoco" permitirán la "manipulación partidista de las instituciones públicas canarias por parte de Fernando Clavijo", el presidente de Canarias.

Añadió que Clavijo está en campaña electoral y consideró que "utiliza para sus intereses partidistas" la Presidencia del Gobierno de Canarias, "toda la información y recursos económicos disponibles" en la Administración canaria "para gobernar sólo para CC, dejando a un lado a los canarios".

Así, calificó de "irresponsabilidad" que Fernando Clavijo "lleva a alimentar la confrontación" con el Estado desde el Gobierno regional, ya que consideró que "no le interesa el diálogo ni que Madrid cumpla con los compromisos con Canarias".