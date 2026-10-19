El nuevo FDCAN movilizará 1.000 millones en los próximos diez años en Tenerife

Reunión del Consejo de Insular de Administración Territorial de Tenerife para abordar la reforma del FDCAN - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Insular de Administración Territorial (CIATT), presidido por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado este lunes una reunión con la participación de alcaldes, alcaldesas y representantes de los 31 municipios de la isla para abordar las prioridades del nuevo periodo del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que prevé movilizar en la isla una inversión de unos 1.000 millones.

El encuentro se enmarca en los trabajos de coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos para orientar las inversiones de la próxima década hacia las principales necesidades de Tenerife, con especial atención al acceso a la vivienda, la ampliación de los recursos sociosanitarios y la diversificación de la economía mediante la investigación, el desarrollo y la innovación, según expuso la presidenta del Cabildo.

La nueva etapa del FDCAN, correspondiente al periodo 2026-2036, "contempla una aportación del Gobierno de Canarias de alrededor de 480 millones de euros para Tenerife, a esta cantidad se sumará la cofinanciación del Cabildo y de las administraciones participantes, con el objetivo de movilizar en torno a 1.000 millones de euros en proyectos para el conjunto de la isla".

La presidenta insular destacó la importancia de adaptar las prioridades del fondo a los desafíos actuales, aprovechando la experiencia acumulada durante su primera década de funcionamiento y reforzando la colaboración entre las distintas administraciones para planificar las actuaciones y favorecer su ejecución.

Para la presidenta del Cabildo, la vivienda constituye una de las principales líneas de actuación de la nueva etapa.

El objetivo es impulsar la promoción de vivienda pública y estudiar las iniciativas que puedan incorporarse a las primeras fases del Fondo, teniendo en cuenta la disponibilidad de suelo y el grado de madurez de los proyectos.

En este ámbito, "la colaboración municipal resulta determinante, ya que los ayuntamientos disponen de suelo y tienen competencias que pueden facilitar la tramitación de las licencias y el desarrollo de nuevas promociones, la planificación también contempla la posibilidad de destinar recursos a la adquisición de suelo cuando sea necesario para hacer viables las actuaciones", destacó.

También se abre la posibilidad de impulsar residencias para estudiantes, en coordinación con las universidades, como una de las vías para ampliar la oferta de alojamiento y contribuir a aliviar la presión sobre los precios del alquiler, especialmente en el área metropolitana.

La segunda gran prioridad es la atención sociosanitaria, con la construcción de centros y la creación de nuevas plazas para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población.

La planificación de estas infraestructuras deberá contribuir a ampliar los recursos disponibles y ofrecer una atención adecuada a las personas mayores, recoge una nota del Cabildo.

La diversificación económica constituye el tercer eje de actuación.

En este apartado, se quiere que el fondo respalde proyectos vinculados a la investigación, el desarrollo y la innovación, con el propósito de favorecer la actividad tecnológica y la generación de empleo cualificado.

En este sentido, durante la reunión se destacó el peso de Tenerife en el desarrollo del empleo tecnológico en Canarias.

PLANIFICACIÓN

La distribución prevista de los recursos contempla que el 30% se destine a la promoción de centros sociosanitarios y el 15% a investigación, desarrollo e innovación.

El resto se vinculará a actuaciones de obra pública, entre las que se incluye la vivienda, de acuerdo con las prioridades señaladas durante la reunión.

La planificación de las inversiones tendrá en cuenta tanto los proyectos que se encuentran suficientemente avanzados para incorporarse a una primera fase como aquellas iniciativas que requieren más tiempo para su preparación.

De esta forma, se pretende disponer de una cartera de actuaciones que permita programar las inversiones a lo largo de toda la década, incluida la incorporación de nuevos proyectos entre 2030 y 2032.

Este trabajo conjunto permitirá valorar las propuestas municipales, identificar las necesidades de cada territorio y coordinar los recursos disponibles para que las inversiones respondan a objetivos compartidos para el desarrollo de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recordó que el anterior periodo del FDCAN, correspondiente a 2015-2025, permitió movilizar más de 1.600 millones de euros en Tenerife.

La orientación de aquellos recursos respondió a las prioridades de ese momento, vinculadas principalmente a la obra pública, el empleo y la investigación y el desarrollo.

La nueva etapa parte de una realidad diferente, en la que el acceso a la vivienda y el envejecimiento de la población han adquirido un peso destacado entre las necesidades sociales, al tiempo que se mantiene la apuesta por ampliar las oportunidades económicas y tecnológicas de la isla.

PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

El secretario segundo del CIATT, Francisco Linares, incidió en la importancia de la cooperación entre las administraciones insulares y municipales para adaptar los objetivos del Fondo a las necesidades actuales.

Entre los retos compartidos señaló "la dificultad de acceso a la vivienda, la necesidad de ampliar las plazas para personas mayores y la conveniencia de continuar diversificando la economía insular".

Precisó que la reunión refuerza el papel del CIATT como espacio de coordinación institucional entre el Cabildo y los municipios para abordar asuntos estratégicos de interés insular, añadiendo que la participación de los representantes municipales permite incorporar la realidad y las necesidades de cada territorio a la planificación de las inversiones previstas para los próximos diez años.