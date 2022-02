El obispo de la Diócesis de Canarias dice que la "lacra" de la pederastia "no" se puede reducir solo a la Iglesia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha subrayado este miércoles que la "lacra" de la pederastia "no" se puede reducir solo a un "problema eclesiástico" porque, dijo, es una "lacra social", de ahí que entiende que se debe "investigar todo" en los diferentes ámbitos.

Así se ha manifestado Mazuelos tras ser preguntado durante una rueda de prensa sobre los abusos sexuales en la Iglesia y donde ha cuestionado el "interés" que se persigue en este tema matizando si dicho interés es el del "bien de toda víctima, la prevención de todo abuso y eliminar esa lacra social o el interés de manipular para arremeter contra la Iglesia y reducir esa lacra a la Iglesia".

En este sentido, se ha mostrado contrario a que "esa lacra" se reduzca a la Iglesia exclusivamente para, añadir, que "la Iglesia también pero no la Iglesia sola, esto es una lacra social". Agregó que se tiene que "investigar todo, no solamente a la Iglesia, hay que investigar a los centros de menores en manos de los Estados, hay que investigar los colegios, los centros deportivos, hay que investigar todo".

Así ha subrayado que la Iglesia ya desde el papa Benedicto XVI y ahora con el papa Francisco se ha posicionado en este tema en la "tolerancia cero" y ha puesto en valor que muestra de ello son los centros que tienen de denuncia, de atención a las víctimas, de ayuda a las víctimas, de prevención, por lo que entiende que se están "haciendo los deberes".

En concreto, ha expuesto que cuando aparece un clérigo del que se tiene "certeza de que ha cometido abusos, lógicamente" va a la justicia, recordando que en España "hay varios condenados", hay curas que "están en la cárcel hoy, lo que pasa es que se quiere sacar más casos de los que hay, si esto es lo que hay, es lo que hay, no" se esconde "nada".

Por ello, ha incidido en que desde la Iglesia se está dispuesta a dar "la mano para que esta lacra desaparezca" pero tratando el tema "no de forma manipulado para reducirlo a la Iglesia la única, a reducirlo a un problema eclesiástico".

"Me da pena todas esas manipulaciones y me da pena que aparezcan en un Congreso y los políticos estén empeñados en eso en vez de explicarnos lo de la guerra de Ucrania, que cómo va eso; en vez de explicarnos lo de la subida de la luz; en vez de explicarnos lo de los inmigrantes, que siguen entrando en Canarias más que antes; en vez de explicarnos lo de los menores, dónde están los menores, dónde está ese parlamento preocupado por los menores aquí almacenados en Canarias, que no damos abasto, déjese de rollo, y si quieren también la pederastia pero todos, una comisión de todos y vamos todos a luchar contra la pederastia", apuntilló.

Tras ello, el obispo de la Diócesis de Canarias ha señalado que cuando uno ha visto a víctimas "sabe que eso es el mayor daño que se le pueda hacer a una persona", por ello ha asegurado que a él lo encontrarán "siempre con el Papa Francisco, tolerancia cero".