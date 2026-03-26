Obras Públicas saca a concurso la mejora de 390 viviendas protegidas en Telde (Gran Canaria) por 530.238 euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN), ha sacado a concurso las obras de mejora de 390 viviendas protegidas en el municipio de Telde (Gran Canaria).

El presupuesto base de licitación para este proyecto es de 530.238,50 euros, ya que contempla actuaciones en distintas promociones de vivienda pública del municipio, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

En total, se intervendrá en 12 inmuebles en Caserones; 46 en Casas Nuevas; 50 en Casas Nuevas; 73 en Caserones Altos; 80 en Caserones Altos; y 130 en Caracol Alto.

Estos inmuebles, explicó la consejería, forman parte del parque público de vivienda en alquiler asequible gestionado por VISOCAN, por lo que estas actuaciones permitirán garantizar unas condiciones "adecuadas" de habitabilidad, conservación y seguridad para las familias residentes.

La iniciativa se enmarca dentro de un contrato mayor para la ejecución de obras de reparación, conservación y adecuación de viviendas cedidas en régimen de alquiler, distribuidas en distintos conjuntos residenciales, así como el mantenimiento de parcelas y solares para la prevención de incendios, plagas y la garantía de la seguridad vecinal en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Para optar a este concurso, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 31 de marzo de 2026, a las 22.59 hora canaria.