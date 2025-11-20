El OLRC celebra que el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) vuelva a colocar la cruz de la Plaza de Las Palmas - CEDIDO POR OLRC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) - El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha celebrado que el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) haya decidido reponer la cruz situada en la Plaza de Las Palmas, frente a la iglesia de San Ginés.

Así lo ha señalado la entidad en un comunicado en el que explica que se trata de un símbolo religioso y popular que había sido retirado por parte del Cabildo en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática "pese a no contar con simbología política"

La presidenta del OLRC, María García, ha dado "enhorabuena" al Ayuntamiento de Arrecife por haber escuchado a los vecinos y haber repuesto esta cruz. "Con este gesto, el Ayuntamiento demuestra que es posible respetar la ley sin borrar las raíces cristianas y la identidad cultural de un pueblo". observó.

Además, esperó que este caso sirva de ejemplo a otras administraciones, ya que las leyes de memoria "no pueden utilizarse como excusa para eliminar cruces, imágenes o iglesias".

"La interpretación de cualquier norma debe hacerse siempre en armonía con los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa. Con esta reposición, Arrecife envía un mensaje claro: la fe de los ciudadanos merece ser respetada, no perseguida", aseveró.

De igual modo, recordó que recuperar esta cruz "no es un privilegio, sino la restauración de un derecho vulnerado: el de los cristianos de Arrecife a ver respetada su fe y sus tradiciones".