La ONCE lanza los Premios Solidarios del Grupo Social 2023 bajo el título 'Próxima estación: porvenir'

La ONCE - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha lanzado una edición más de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE 2023 bajo el título 'Próxima estación: Porvenir', que presenta al Grupo Social como un "tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír".

Los premios, según informa la ONCE en nota de prensa, se convocan con el objetivo de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia "como parte esencial compartida con el ADN del Grupo Social ONCE".

De este modo, los premios se otorgan a las personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la economía social y los objetivos del tercer sector.

Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica, siendo su selección coordinada por la secretaría de los premios que compilará y clasificará las diferentes propuestas anteriormente a la convocatoria del fallo del jurado.

Las candidaturas, así como toda la correspondencia que genere la convocatoria de estos premios, deberán ser remitidas, preferiblemente en formato electrónico, a la dirección de correo ctcanarias@once.es, o, en su defecto, a cualquier centro de la ONCE en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En caso de acceso a datos personales y de uso de la imagen pública de los premiados que sean personas físicas, se dará cumplimiento a lo previsto en las normas reguladoras sobre protección de datos de carácter personal, siendo necesario recabar el consentimiento expreso y por escrito de los candidatos tanto para el tratamiento de sus datos como para la autorización del uso de su imagen, en los formularios que el Grupo Social ONCE tiene establecidos para ello, descargables desde la Plataforma de Marca a la que se puede acceder en la dirección https://marcagruposocialonce.es.

Las candidaturas deberán presentarse a partir de la publicación de las presentes bases, finalizando el plazo a las 13.00 horas del 23 de mayo de 2023.

Hay cinco categorías de premios y, exclusivamente, un solo premio por categoría; mientras que para la concesión de los premios se constituirá un jurado integrado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, el delegado territorial de la ONCE en Canarias, un representante del Consejo General de la ONCE, el director de Zona de la ONCE en Tenerife, un representante de alguna de las organizaciones que conforman la Plataforma del Tercer Sector, otro del CERMI Canarias, uno de la Administración Pública, y un representante de los medios de comunicación.