La ONCE reparte un Sueldazo de Fin de Semana de 1,5 millones en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido en el Cupón de Fin de Semana 1,5 millones de euros del Sueldazo en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), además de 40.000 euros en dos cupones de Fin de Semana y 3.000 euros en Mi Día, en la zona de Schaman, en Las Palmas de Gran Canaria, y en el municipio grancanario de San Mateo.

El agente vendedor que ha repartido la suerte en San Bartolomé de Tirajana el 16 de noviembre ha sido Ramón Martín Reina, que vende en la ONCE desde abril de 2008 en su zona de venta en el Castillo del Romeral y Juan Grande, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, según ha informado la organización en nota de prensa.

Asimismo el agente vendedor Adrián Ramírez repartió 20.000 euros en un cupón del Fin de Semana del 15 de noviembre y 3.000 euros en un boleto de Mi Día, el 16 de noviembre, desde su zona de venta en Schamann y Urbanización Sansofé de Las Palmas de Gran Canaria; mientra que Jazmina Rosario Rodríguez repartió la ilusión con un cupón de Fin de Semana, de 20.000 euros, del sorteo del 16 de noviembre, en su puesto de venta en la Avenida del Mercado, 5 en San Mateo. Este es el segundo premio que reparte Jazmina, que se estrenó con el 11 del 11.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

También reparte premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

'Mi día' de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. El periodo válido de fechas para un sorteo es el constituido por la fecha del vigesimoprimer día posterior a dicho sorteo y las 36.524 fechas anteriores.

Además cada fecha llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por fecha es de 1 euro. 'Mi día' de la ONCE celebra sorteos todos los días. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.