Ópera de Tenerife lleva al Auditorio el clásico 'Turandot', de Puccini

Ópera de Tenerife presentó este viernes la producción de 'Turandot', que se pondrá en escena la próxima semana en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín, concretamente el martes, jueves y sábado, a partir de las 19.30 horas.

Esta obra de Giacomo Puccini es uno de los títulos más representados del compositor y el Extremo Oriente es el marco elegido por Puccini para desarrollar el tema de la que sería su obra póstuma, con arias como 'Nessun dorma', 'In questa reggia' o 'Signore, ascolta' que han sobrepasado los escenarios líricos incorporándose al imaginario popular.

Los detalles de esta producción fueron dados a conocer por el director insular de Cultura del Cabildo, José Luis Rivero; el intendente de Ópera de Tenerife, Alejandro Abrante; el director musical, Giampaolo Bisanti, y el director de escena, Giuseppe Frigeni.

José Luis Rivero aseguró que "para este título, que cuenta casi con 'sold out' en las tres funciones", se dispone del mejor elenco posible".

"Contamos con unos artistas invitados de excepción, habituales de la casa que hacen una labor magnífica y el equipo de Auditorio de Tenerife, que realiza un trabajo excelente", declaró el director insular, que destacó que están "orgullosos" de este título.

"Teníamos muchas ganas de ponerlo en escena, este título dejó una impronta en su estreno que recordaremos con esta puesta en escena en Tenerife", explicó.

Alejandro Abrante indicó que desde que en Tenerife se realizan temporadas de ópera, desde 1965 hasta hoy en día, Turandot se ha representado en tres ocasiones: en 1991, 2007 y ahora, 2019.

Estas dos últimas fueron en Auditorio de Tenerife en la temporada de Ópera de Tenerife y bajo la dirección del maestro Frigeni.

"Turandot es un título muy complicado porque solo en el coro hay 80 personas, más la orquesta y el resto de elenco y artistas forman un conjunto muy grande", reconoció Abrante.

HABRÁ DIFERENCIAS CON 2007

Giuseppe Frigeni agradeció a Ópera de Tenerife la confianza que han puesto en él y adelantó que, "aunque ya haya abordado este título en 2007 habrá diferencias, "para empezar, en las luces, pero también en la interpretación".

El maestro detalló que la calidad de los artistas del elenco y su predisposición ha dado lugar a que puedan adaptar los personajes a sus características como cantantes.

"Han estado abiertos a la conceptualidad de la dirección y eso es algo que no suele ocurrir y que se notará en la representación", analizó el maestro, quien destacó "la disponibilidad y generosidad del equipo técnico de Auditorio de Tenerife, lo cual es muy poco habitual en el mundo del espectáculo de hoy en día".

Para esta propuesta de escena de Turandot, Giuseppe Frigeni ha procurado juntar elementos escénicos y visuales poco llamativos, que dejaran resonar lo que la música evoca en lugar de ilustrarlo: transparencias y efectos de contraluz, deslizamientos fluidos de planos y dimensiones, contrastes dinámicos, ritualismos y cierta atmósfera absorta.

Aun teniendo en cuenta la dimensión oriental del contexto, ha preferido la abstracción, evitando la redundancia de exotismos o los adornos chinescos.

El maestro Giampaolo Bisanti, que se estrena en Ópera de Tenerife, hizo hincapié en el respeto mutuo y la buena energía que ha fluido con el maestro Frigeni, "que rara vez se da entre director de escena y director musical en una ópera".

UN PRODUCTO DE "ALTÍSIMO NIVEL"

"Quiero hacer un agradecimiento personal a Ópera de Tenerife porque me he sentido como en casa, en familia, y esta situación, poco común, se ha dado no solo con la gente que me rodea en el teatro sino también en la ciudad", indicó.

Además, reconoció que ha habido una relación bidireccional con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, a la que califica de "profesional y disciplinada". "Los tinerfeños podrán ver un producto de altísimo nivel", prometió.

La propuesta de Ópera de Tenerife cuenta con las voces de Tiziana Caruso (La princesa Turandot), Carlo Ventre (Calaf), Alexandra Grigoras (Liù), Carlo Malinverno (Timur), Blagoj Nacoski (Altoum); Alfonso Mujica, Biao Li y David Astorga (Ping, Pong y Pang, respectivamente), Aleksandr Utkin (un mandarín), Néstor Gálvan (Príncipe de Persia) y María José Torres y Sara Ingrid Acosta (doncellas).

El vestuario estará a cargo de la diseñadora de vestuario, Amélie Haas, donde encuentra la principal inspiración en la concepción de los trajes para esta producción, en la sobriedad y pureza de la estética oriental, especialmente la japonesa; de acuerdo con las intenciones y principios de la dirección estética y dramatúrgica, y con el enfoque formal de la escenografía, con trajes que puedan habitar el espacio escénico, como formas abstractas simples y puras y no didácticas.