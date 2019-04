Oramas (CC) se pregunta "qué le ayuda a Canarias" el resultado del CIS y confía en los indecisos

Publicado 11/04/2019 12:20:06 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, se ha preguntado este jueves "qué le ayuda a Canarias" el resultado del último barómetro del CIS, que esboza que NC no tendría representación el Congreso y el escaño de CC queda en riesgo por la irrupción de VOX.

En una rueda de prensa donde ha presentado el manifiesto electoral, ha apuntado que "la foto no es real", porque 300 entrevistas en la provincia occidental "no son significativas", pues no tiene en cuenta la peculiar orografía de las islas, si bien cree que "es bueno" que los ciudadanos reflexionen sobre lo que puede pasar el próximo 28 de abril.

Oramas ha apuntado que el CIS pregunta por partidos y no por candidatos "y nunca ha acertado", aunque valora que "es mejor" que el de hace tres años, cuando daba por perdido el escaño de CC en Santa Cruz de Tenerife.

Ha dicho que "lo que sí es real" es la alta proporción de indecisos, mayor en Canarias que en el resto del Estado, por lo que "si la mitad le diera una posibilidad a Canarias", no habría una única diputada en la Cámara Baja.

Incluso, ha comentado que con un tercio de los indecisos en la provincia de Las Palmas, se podría obtener un escaño más, por lo que se podrían alcanzar las tres actas y la posibilidad -con ayuda-- de formar grupo propio y "ser decisivos" en la política estatal.

Oramas ha apuntado también que los principales analistas españoles dan por seguro el escaño de CC por la provincia occidental, y dado que hay un alto número de indecisos, "cualquier resultado es posible".