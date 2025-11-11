Organizaciones agrarias e industriales llevan al Congreso el mantenimiento y refuerzo del Posei

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias (ASAGA-ASAJA Canarias, COAG-Canarias, PALCA-Unión de Uniones y UPA-Canarias) y las asociaciones del sector agrario y agroindustrial (ASPROCAN, ASOCAN, FEDEX, TROPICAN y ASINCA) han suscrito un manifiesto conjunto en defensa del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

Además, han remitido a los grupos parlamentarios del Congreso, al Ministerio de Agricultura, al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias que tramiten de forma urgente una Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara Baja que refuerce el papel del Gobierno de España ante las instituciones europeas para el mantenimiento de este programa.

En una nota conjunta avisan de que ven con "enorme preocupación" la propuesta de la Comisión Europea en el marco de las negociaciones para el nuevo Marco Financiero de la Unión Europea 2028-2034, de "poner" fin al POSEI como instrumento autónomo y distinto de la Política Agraria Común (PAC).

Según los colectivos, la propuesta de la Comisión Europea de integrarlo en una categoría genérica dentro de la PAC, bajo programación nacional, supondría una "pérdida de autonomía normativa, visibilidad y capacidad de respuesta, que perjudicaría gravemente a los sectores agrario y agroindustrial de las RUP".

En ese sentido apuntan que el Gobierno central "tiene un papel crucial" para alinear las posiciones de los Estados miembros con RUP (España, Francia y Portugal) en su defensa conjunta en el Consejo de la Unión Europea y lograr los elementos básicos que establece la propuesta unánime de los sectores.

Al margen del mantenimiento del programa, las organizaciones solicitan también actualizar la ficha presupuestaria e incorporar mecanismos de revisión que garanticen su capacidad compensatoria.

"Esta actualización presupuestaria no debe hacerse, además, a costa de los apoyos a la política de desarrollo rural, cuyas líneas de apoyo son fundamentales en las RUP para garantizar la viabilidad de las actividades agropecuarias y las áreas rurales", detallan.