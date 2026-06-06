La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria se traslada hasta Fuerteventura el 20 de junio para celebrar su primer lustro

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) se trasladará hasta la isla de Fuerteventura el próximo 20 de junio para celebrar su primer lustro de vida y lo hará bajo el lema ANIVER5ARIO.

La actuación se realizará en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, con la participación de más de 200 músicos, entre orquesta y coro, que interpretarán el Gloria de Francis Poulenc, junto a otras obras del programa, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Este actuación interinsular, explican, "responde a la vocación" canaria de un proyecto en el que aproximadamente el 20% de sus integrantes procede de otras islas del archipiélago y se traslada periódicamente para participar en ensayos y conciertos.

De esta forma, la OCGC se ha convertido en un "espacio estable" de referencia para sostener la práctica musical en la edad adulta, especialmente ante la "ausencia de estructuras similares" de continuidad en otros territorios.

El consejero insular de Cultura, Rayco León, ha señalado que "tiene mucho sentido" apoyar institucionalmente este tipo de eventos que generan espacios en los que la cultura "no solo se consume, sino que también se practica". Además quiso felicitar a la OCGC por su trabajo y por su 50 aniversario.

Por su parte, el director de la OCGC, David Crespo, explicó que la orquesta nació para ocupar un espacio que "no está atendido: la continuidad musical en la edad adulta". Añadió que actualmente la formación supera los dos centenares de personas entre orquesta y coro, con proyectos "necesarios para crear cultura y sentir el beneficio" que tiene a nivel social.

Crespo indicó que la OCGC "hace su primera gira fuera de Gran Canaria con este concierto en Fuerteventura".

De esta forma, la isla majorera será testigo del "estreno absoluto" del Concierto Hexacromático para clarinete y orquesta de Wilfredo Angulo, protagonizado por el solista Sebastián Angulo. El programa también incluye Bentayga de Ernesto Mateo, una obra que dibuja con precisión el entorno del Roque Bentayga y su densidad histórica, conectando con el sentimiento de orgullo canario a través de texturas orquestales potentes.

Para culminar la celebración, la reconocida soprano María Díaz se unirá al Coro Sinfónico para interpretar el Gloria de Francis Poulenc. Esta pieza dialoga con la filosofía de la OCGC, una música "cargada de humanidad, frescura y vitalidad que permite celebrar la práctica musical compartida, la comunidad y el poder transformador" del arte.

Tras cinco años de compromiso colectivo y con el respaldo, entre otros, del Premio Canario de la Música 2023, recibido en este mismo escenario, la OCGC llega a Fuerteventura para compartir un modelo en el que la "excelencia artística" y la participación ciudadana "se refuerzan mutuamente".