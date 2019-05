Pablo Pineda defiende la necesidad de derribar etiquetas como la de minusválido o discapacitado

Publicado 21/05/2019 13:03:52 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Pablo Pineda, reconocido por ser el primer europeo con Síndrome de Down que tiene una titulación universitaria, ha defendido las ventajas de integrar en el ámbito laboral la diversidad de las personas con discapacidad y afirmó que es necesario derribar ciertas etiquetas, como la de minusválido o discapacitado, que estereotipan e impiden el desarrollo de las capacidades específicas de cada individuo. "Yo no soy síndrome de Down; soy Pablo Pineda y tengo síndrome de Down, pero no es mi nombre ni mi sello y no me define" sentenció.

El también maestro, conferenciante, escritor y actor visitó recientemente la isla de Tenerife para impartir una charla sobre inclusión laboral en el Colegio La Salle de Santa Cruz, a la que asistieron alumnos del centro y un grupo de trabajadores de Endesa y la Fundación Adecco, organizadora del evento. Esta acción se enmarca en el proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, en el que Endesa colabora con el objetivo de acercar el mercado laboral a las personas que lo tienen más difícil, en este caso aquellas con discapacidad.

Durante su intervención, Pablo Pineda repasó su formación académica recordando que, gracias al apoyo de sus padres, consiguió acceder al instituto, a pesar de que su admisión, allá por el año 1989, tuvo que ser sometida a la votación del claustro. También encontró obstáculos para acceder a la universidad, donde tuvo que insistir al rector, ya que los criterios de admisión de personas con discapacidad no se adaptaban a su situación.

En cualquier caso, Pablo Pineda se graduó en el instituto, consiguiendo un reconocimiento especial a su dedicación. Años después se diplomó en Magisterio, convirtiéndose en el primer europeo con una titulación universitaria. A día de hoy le faltan cuatro asignaturas para completar Psicopedagogía.

Como conclusión, Pineda aseguró que 2019 es el año del espíritu inclusivo por hitos históricos como el reconocimiento del derecho a voto a personas con discapacidad. También destacó la visibilidad que está ganando el colectivo gracias a fenómenos como la película 'Campeones' o el programa de televisión 'Donde comen dos', que él mismo protagoniza junto al rapero 'El Langui' y en el que viajan a distintos lugares para degustar la gastronomía local.