Paco Curbelo ultima la escultura que representará a La Graciosa en la entrada principal del Parlamento de Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el escultor Paco Curbelo, autor de la escultura que representará a La Graciosa - PARLAMENTO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha visitado el taller del escultor Paco Curbelo en San Bartolomé (Lanzarote), donde el artista ya ha comenzado a trabajar en la escultura que representará a La Graciosa en la entrada principal de la Cámara autonómica.

Durante la visita, Astrid Pérez subrayó la importancia de completar la representación del archipiélago en este espacio institucional.

"No podíamos permitir que La Graciosa no estuviera en la entrada del Parlamento. Hasta ahora han estado representadas siete islas, pero con esta nueva escultura ya estaremos todas", afirmó la presidenta, quien insistió en el valor simbólico y territorial de esta iniciativa.

Asimismo, la presidenta valoró la elección de Paco Curbelo como autor de la obra, destacándolo como uno de los escultores más representativos de Lanzarote y de Canarias en la actualidad.

Pérez señaló que su elección responde no solo a su trayectoria profesional, sino también al vínculo personal del artista con La Graciosa y a la implicación emocional con la que está abordando el proyecto.

Por su parte, Paco Curbelo se mostró orgulloso de asumir este encargo, que calificó como un "reto artístico de gran responsabilidad", recoge una nota de la Cámara.

El escultor explicó que la nueva pieza debía mantener una coherencia estética con la obra existente del artista ya fallecido José Abad, respetando su legado y dialogando con el conjunto escultórico actual.

En este sentido, avanzó que la escultura incorporará el símbolo del burgado como elemento representativo de La Graciosa, integrando así un icono reconocible de la isla dentro de una propuesta contemporánea que armonice con el espacio del Parlamento.

La nueva obra se ubicará en el hall de entrada de la Cámara, junto a la creación original de José Abad, completando así la representación de las ocho islas del archipiélago canario en la sede de la soberanía popular.