La Palma registra el mayor número de terremotos profundos desde el inicio de la erupción

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los científicos que siguen la evolución de la erupción del volcán de La Palma han observado en las últimas 24 horas que la sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros se ha incrementado tanto en número como en magnitud. De hecho, el número de localizaciones durante este periodo a estas profundidades ha sido el mayor desde el comienzo de la erupción.

Así lo ha informado en rueda de prensa la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, quien también ha resaltado la emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico registrado durante el día de ayer, que continúa siendo alto, alcanzando un rango de valores entre las 13.000 y las 15.000 toneladas diarias mediante el uso de sensores ópticos remotos en posición móvil marítima.

María José Blanco indicó que el nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que en los próximos días o semanas se produzcan más sismos sentidos, pudiéndose alcanzar intensidades de V o VI en la escala EMS, tal y como ya ocurrió la pasada madrugada, a las 03.37 horas, cuando se produjo un sismo de magnitud 5.0 mbLG a una profundidad de 36 km y que fue sentido con una intensidad máxima IV-V.

La portavoz del Comité Científico señaló que establecer una relación entre el incremento de la sismicidad y un repunte de la erupción "no es ni fácil ni evidente", pues "no hay un modelo que permita establecer un vínculo de manera directa". Añadió que en otras ocasiones se ha observado que tras incrementos de sismicidad se produce un aumento de la tasa de emisión o de los observables en superficie, pero "no es una vinculación directa porque no hay un modelo que nos permita establecerla".

Por otro lado, informó que en la zona de la playa de Los Guirres continúa la ampliación del segundo delta lávico (denominado D2), principalmente en dirección perpendicular a la línea de costa, solapándose con el primer delta o fajana, denominado D1. Asimismo, la altura de la columna eruptiva medida hoy a las 08.45 horas es de 2.500 metros y la altura del cono se mantiene desde hace días en 1.131 metros.

ACOMPAÑAMIENTOS A LA POBLACIÓN.

Francisco Prieto, representante del Comité Técnico del Pevolca, informó que continúan los acompañamientos a la población a las zonas evacuadas, aunque últimamente se viene observando una progresiva reducción de la demanda para recogida de enseres, manteniéndose para empresas y para agricultores. Tampoco ha habido incidencias destacables en materia de suministro eléctrico y telefonía.

El número de personas albergadas en centros hoteleros a día de hoy se sitúa en 468, uno más que ayer. Del total, 401 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 67 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

La superficie afectada por la lava se sitúa ya en 1.005 hectáreas, lo que supone 7,5 más que en el día de ayer, y se mantiene la anchura máxima entre coladas exteriores en 3.100 metros.

En lo que respecta a daños en infraestructuras, los datos del Catastro del pasado 9 de noviembre indican que hay 1.456 edificaciones afectadas, de las cuales 1.179 son de uso residencia, 149 de uso agrícola, 67 de uso industrial, 13 de uso público y 15 de otros usos. La superficie total de cultivos afectados asciende a 290,45 hectáreas, de las que 164,38 son de platanera, 59,84 de viñedos y 25 de aguacates.

El total de carreteras afectadas asciende a 64.897 kilómetros, de los cuales 9.573 son carreteras insulares y 55.324, vías municipales

PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.

En cuanto a la predicción meteorológica, continúa el predominio del viento de componente este desde superficie hasta 5.000 metros con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h. Por ello, se prevé que la nube de cenizas y dióxido de azufre continúe dispuesta en dirección oeste-suroeste, siendo un escenario favorable para la operatividad aeronáutica.

La probabilidad de precipitaciones de carácter débil para este viernes y el sábado afectará principalmente a las vertientes norte y este de La Palma, así como a zonas del interior de la vertiente oeste. Los modelos de predicción numérica muestran que a principios de la próxima semana podría afectar al Archipiélago un sistema de baja presión, pero existe una alta incertidumbre tanto en la intensidad de las lluvias que podría generar, así como en la localización del sistema.

La deformación, al igual que ayer la estación más cercana al centro eruptivo (LP03) sigue mostrando deformaciones que reflejan la dinámica del proceso eruptivo en curso y en el resto de estaciones se muestra una tendencia general a la deflación general.

En relación a la emisión de SO2 asociado al penacho volcánico registrado durante el día de ayer, continúa siendo alto, registrándose un rango de valores entre las 13.000 y las 15.000 toneladas diarias mediante el uso de sensores ópticos remotos en posición móvil marítima. El análisis de imágenes satelitales refleja una tendencia descendente desde el 23 de septiembre, cuando se registraron los máximos, que alcanzaron valores superiores a las 50.000 toneladas diarias de SO2.

La emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) asociado a todo el edificio de Cumbre Vieja, continúa registrando valores por encima de los valores de fondo, entre 200 y 1.300 toneladas diarias, y durante el día de ayer reflejaron un rango de valores entre los 1.800 y 1.900 toneladas diarias. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para la población. En la estación de Los Llanos se continúa registrando una ligera fracción magmática-hidrotermal en el dióxido de carbono de la atmósfera del suelo, que es nula en la estación de Fuencaliente.

NIVELES BUENOS O RAZONABLEMENTE BUENOS.

En relación a la calidad del aire, referente al SO2, ayer se registraron niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones de la red de La Palma, salvo en Puntagorda, donde se mantuvieron unos niveles regulares que al cabo del día produjeron una superación diaria en esta estación. Durante la mañana de hoy, los valores se están manteniendo en niveles buenos o razonablemente buenos excepto en Puntagorda, con calidad del aire regular.

Respecto a las partículas PM10, ayer se mantuvieron valores similares a los registrados en días anteriores en Los Llanos, con máximos entre las 11.00 y las 14.00 y un índice de calidad del aire oscilando entre regular y desfavorable. Se repite la dinámica de días anteriores, produciéndose un ascenso de los valores desde primeras horas de la mañana y reduciéndose posteriormente a lo largo de la tarde y de la noche, pero con unos niveles máximos asociados a periodos de mayor intensidad del viento. En el resto de las estaciones los niveles de calidad del aire se mantuvieron en niveles buenos o razonablemente buenos.

Ayer no se superó el valor de límite diario en ninguna estación y durante la mañana de hoy se observa un ligero aumento de los valores observados pero de baja intensidad, con valores buenos o razonablemente buenos en el conjunto de las estaciones, salvo en Los Llanos, donde se mantienen como regulares.

Con esta calidad del aire y como medida de precaución, en la zona de Los Llanos, El Paso, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda, para grupos de riesgo y población sensible, se aconseja reducir las actividades enérgicas o prolongadas en el exterior; para la población en general, se pueden realizar actividades al aire libre de manera normal pero se aconseja vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones, y se recomienda consultar la web del Gobierno de Canarias de calidad del aire.