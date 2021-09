La Palma sigue en 'semáforo amarillo' aunque crece la intensidad sísmica y no se descarta una evolución "rápida"

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha avanzado este miércoles que la isla sigue en 'semáforo amarillo' de alerta volcánica aunque no se descarta una "evolución rápida a corto plazo" del proceso de intrusión magmática que se inició el pasado fin de semana en la zona de Cumbre Vieja.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del comité científico del Pevolca, ha comentado que la intensidad del fenómeno sísmico "ha ido creciendo" en las últimas horas, con terremotos sentidos por la población, y es esperable que haya más terremotos "y de más intensidad".

No obstante, ha precisado que "no hay una certeza al 100%" de que vaya a ocurrir un desenlace rápido y por eso se hace un seguimiento diario de la situación cada día a través del comité científico. De hecho, los expertos consideran que aún no hay evidencias claras para una erupción inminente.

Por ello, el presidente palmero ha pedido "máxima atención y máxima colaboración" a los vecinos, sobre todo los de los municipios afectados --Llanos de Aridane, El Paso, Mazo, Fuencaliente y Tazacorte-- y que "estén atentos" a los medios oficiales por si hay que modificar la alerta.

Hernández Zapata ha agradecido la "implicación" de todos los científicos, la consejera de Seguridad, Nieves Arroyo, los funcionarios de la corporación y los cuerpos y fuerzas de seguridad de la isla y ha apelado a "estar preparados para lo que pueda suceder".

Ha dicho que los "antepasados" palmeros ya tuvieron que "convivir" con los volcanes y La Palma es una isla vocánica por lo que "es una de las opciones que se pueden dar".

SEMÁFORO AMARILLO.

En concreto, el Comité Científico del Pevolca ha recomendado a la Dirección del Plan mantener el semáforo en amarillo y la situación de alerta para los municipios de la Cumbre Vieja, concretamente Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo.

El Comité ha informado que en esta situación es esperable que ocurran terremotos sentidos de mayor intensidad. Los indicadores muestran un registro sísmico intenso, con un ligero desplazamiento hacia el noroeste, con profundidades más someras que en días anteriores, entre 6 y 8 km. Además, en el día de hoy también se están registrando algunos sismos superficiales (1-3 km) de baja magnitud y que los datos de deformación superficial han alcanzado un máximo acumulado de 6 cm, predominantemente vertical, en la misma área en la que se localiza la sismicidad.

El Comité Científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de La Laguna.

El Pevolca establece un semáforo volcánico como sistema de alerta a la población basado en cuatro colores en función del riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. En el amarillo se intensifica la información a la población, las medidas de vigilancia y monitorización de la actividad volcánica y sísmica.

En este nivel se refuerza el seguimiento de la actividad para comunicar cualquier cambio significativo que se observe. La población debe estar atenta a los comunicados de las autoridades competentes en Protección Civil, a través de los canales oficiales y los medios de comunicación.

Antes de una erupción volcánica, se produce un aumento gradual de la actividad sísmica, que puede prolongarse durante mucho tiempo y puede ser percibida por la población, por lo que debe mantener la calma.

En semáforo amarillo se recomienda conocer la red de comunicaciones del entorno en el que reside para una posible evacuación y tener localizada alguna vivienda de familiares fuera de las zonas de riesgo.

Hay que planificar una pequeña mochila o bolsa de viaje por si se determina la evacuación, con teléfono móvil con cargador, medicamentos personales y documentación de importancia.

Si se observa cualquier cambio significativo (ruidos, gases, cenizas, cambio en el nivel de agua de los pozos, pequeños temblores del suelo, etc.), debe comunicarse al 1-1-2. Recuerde que este es un teléfono de emergencia.

Si convive con personas de movilidad reducida que necesiten una evacuación especial (ambulancia), notifíquelo al departamento de Asuntos Sociales de su Ayuntamiento.

En caso de evacuación, su Ayuntamiento le comunicará las rutas y el punto de reunión establecido. Solo se evacuará cuando se den las indicaciones para ello.