Las Palmas de Gran Canaria aclara que no ha autorizado el evento 'The Japan Vibes' y que podría ser una estafa digital

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aclarado que no ha autorizado ningún evento denominado 'The Japan Vibes', que se anuncia en redes para el próximo mes de mayo en la zona de Santa Catalina, y ha advertido que podría ser una estafa digital.

Así lo ha informado el Consistorio capitalino en un comunicado en el que añade que no tienen ningún tipo de vinculación con ese encuentro, no ha tramitado permisos ni ha recibido información alguna sobre la veracidad del mismo.

Al tratarse de unos hechos que se repiten de forma sospechosa en otras ciudades españolas que han manifestado no mantener relación alguna con esta propuesta de la que la Embajada de Japón en España manifiesta no conocer y reconoce la ausencia de conexión con la misma, el Ayuntamiento previene a la ciudadanía de que antes de adquirir entradas o compartir datos personales a través de soportes digitales comprueben siempre la fiabilidad de la fuente.

Finalmente, la propia la Embajada japonesa ha indicado en su web que están recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado 'The Japan Vibes' y que no tiene ninguna relación con el Gobierno japonés.