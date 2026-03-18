Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo preventivo por el paso de 'Therese'

Reunión de coordinación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante la borrasca 'Therese' - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo preventivo ante la alerta por vientos y fenómenos costeros por el paso de la borrasca 'Therese', que prevé su mayor incidencia en el municipio a partir de este jueves.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presidido la reunión de coordinación en la que han participado el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el edil de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; así como el de Movilidad, José Eduardo Ramírez, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En el encuentro también han estado los responsables de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) - Bomberos, Protección Civil, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Aguas, el Servicio Municipal de Limpieza, Parques y Jardines, el Instituto Municipal de la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), así como del área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda.

La reunión ha permitido coordinar los distintos servicios municipales para garantizar una "respuesta eficaz" ante las posibles incidencias que puedan producirse desde este jueves y durante el fin de semana.

En este sentido, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha explicado que el ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal y ha dispuesto "todos los servicios para desarrollar labores preventivas y actuar con la máxima rapidez" en caso necesario ante un episodio meteorológico adverso que podría prolongarse hasta finales del fin de semana e, incluso, comienzos de la próxima semana.

También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que adopte medidas de precaución, especialmente ante el viento, como asegurar o retirar de azoteas, balcones y ventanas los elementos susceptibles de desprenderse, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales de los servicios meteorológicos y de seguridad y emergencias.

Hasta ahora, señalan, "no" se ha procedido al cierre de espacios al aire libre ni a la suspensión de actividades, si bien estas decisiones quedarán supeditadas a la evolución del fenómeno meteorológico y a las próximas reuniones de seguimiento.

MURO DE ARENA EN LAS CANTERAS

Por su parte, la Concejalía de Ciudad de Mar ha activado un protocolo específico de actuación en las playas y el litoral de la ciudad. En este marco, se ha levantado un muro de arena de aproximadamente dos metros de altura y más de 50 metros lineales en la playa de Las Canteras, a la altura del Balneario y de las instalaciones de Cruz Roja en Tomás Miller, con el fin de proteger los equipamientos municipales ante la previsión de fuerte oleaje y mareas.

También, como medida preventiva, se han retirado las duchas situadas en la arena susceptibles de verse afectadas, como la ubicada a la altura de la calle Bernardo de la Torre, así como los elementos de madera en la zona de duchas de la calle Velarde. Asimismo se han recogido las pasarelas enrollables de acceso a la orilla y se han asegurado distintos equipamientos del litoral, como papeleras y señalética.

Por otro lado, los accesos a las zonas de La Cícer y Los Muellitos permanecerán cerrados como medida de precaución.

En cuanto al área de Limpieza ha activado desde la madrugada de este miércoles un operativo preventivo centrado en el saneamiento de los espacios destinados a la recogida de aguas pluviales para garantizar su correcta canalización, especialmente en zonas sensibles a inundaciones como la urbanización Reina Mercedes, Guanarteme, Ciudad Jardín y Arenales.

Asimismo se han realizado labores preventivas en barrancos y en los puntos de captación de aguas pluviales de la ciudad, desplegando un dispositivo integrado por 121 efectivos, entre personal de mando, conductores y operarios de limpieza, apoyados por un amplio conjunto de medios mecánicos que incluye vehículos ligeros, camiones baldeadores, furgones, barredoras, camiones de caja abierta, tractor y camiones polibrazo.