Las Palmas de Gran Canaria cierra este domingo el circuito de la carrera Ponle Freno

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en la presentación de la carrera Ponle Freno 2025 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera benéfica Ponle Freno, organizada por Atresmedia y Fundación AXA con la colaboración del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) y la Policía Local, cerrará este domingo, 30 de noviembre, su circuito 2025 en Las Palmas de Gran Canaria.

La capital grancanaria acogerá su octava edición, que incluye dos distancias de 10 y 5 kilómetros y carreras infantiles para niños de entre 4 y 14 años, con el fin de recaudar fondos destinados al proyecto educativo de AESLEME Canarias 'Si controlas, vuelves', que trabaja la prevención de accidentes de tráfico por consumo de alcohol y drogas en centros educativos, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

La carrera espera superar la participación de la pasada edición, con más de 1.200 corredores en las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Con el patrocinio oficial de CGA Red de Talleres, la carrera tomará la salida a las 10.00 horas en la calle Manuel González Martín, junto al parque del Estadio Insular, desde donde los corredores de 5 kilómetros realizarán un circuito urbano, mientras que los participantes de 10 kilómetros completarán dos vueltas al mismo.

Todos los detalles y novedades del circuito están disponibles en la web ponlefreno.com, mientras que a través de carrerasponlefreno.com se podrá realizar la inscripción online, que es de 10 euros para las distancias de 5km y 10km, así como gratuita para las carreras infantiles.

En cuanto a la recaudación de esta última carrera del circuito se destinará a las víctimas de tráfico para las víctimas de tráfico y para prevenir accidentes. En esta ocasión, los fondos irán destinados al proyecto de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) 'Si controlas, vuelves', un programa de prevención para evitar siniestros viales por consumo de alcohol y/o drogas que se implantará en los centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria.

Los siniestros viales matan en el mundo a más de 1,3 millones de personas, provocando entre 20 y 50 millones de traumatismos mortales y siendo la primera causa de muerte en el mundo para los jóvenes entre 15 y 29 años.

El acto 'Si controlas, vuelves' se centra en la impartición de una conferencia gratuita de 90'-120' por un lesionado medular por siniestro vial, dirigida al alumnado de los últimos cursos de la ESO, Bachiller y ciclos formativos de colegios, institutos y centros de formación de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de llegar a aproximadamente 2.000 jóvenes canarios.

Ponle Freno ha estado, antes de llegar a Las Palmas de Gran Canaria, en Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao y Madrid, batiendo récords de participación y recaudación en todas ellas. Desde su creación en 2008, el circuito ha recaudado más de 3,5 millones de euros y ha contado con la participación de más de 389.000 personas en toda España, destinando los fondos a proyectos que apoyan a víctimas de accidentes de tráfico y fomentan la prevención vial.