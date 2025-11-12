Las Palmas de Gran Canaria cierra los parques y suspende actividades al aire libre desde las 12.00 de este miércoles

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, preside la reunión del CECOPAL ante la alerta por viento y lluvias - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha constituido este miércoles el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) ante la alerta declarada por la previsión de fuertes vientos, lluvias e inundaciones, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, por lo que ha declarado medidas preventivas como el cierre de parques y suspensión de actividades al aire libre del Instituto Municipal de Deportes (IMD) desde las 12.00 horas de este miércoles.

El ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA), motivo por el que a partir de las 12.00 horas de este miércoles, coincidiendo con la alerta por viento, vallará todos los parques de la ciudad y suspenderá temporalmente todas las actividades deportivas al aire libre organizadas por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), tales como el Cubofit, Parques Activos y Boxarea.

En la reunión de coordinación liderada por Darias han participado el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño; la de Deportes, Carla Campoamor; la concejala de Aguas, Inmaculda Medina, así como responsables de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento-Bomberos, Protección Civil, Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Aguas, Servicio Municipal de Limpieza, Playas y Parques y Jardines.

Desde el gobierno municipal se pide a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades, además de informarse de la actualización del Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) en los canales oficiales de comunicación del ayuntamiento.

En el caso de los parques, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso los de las Edades, Casablanca III, Doramas, Estadio Insular, Castillo de la Luz, Las Rehoyas, La Mayordomía, Juan Alemán Cáceres, Juan Pablo II, Don Benito, Canódromo, Sixto Henríquez y Buenavista. Además se suspende la actividad al aire libre dentro de los mismos y se cerrarán los quioscos.

Asimismo los huertos urbanos permanecerán cerrados durante la alerta, medida que se traslada también a los parques infantiles bajo zonas arboladas y a las áreas caninas que integran árboles o palmeras de gran porte. En relación con ello se ha procedido a balizar entornos arbolados especialmente sensibles para evitar el tránsito peatonal.

Subrayan que la recomendación general es evitar el paso por zonas arboladas mientras dure la alerta y la permanencia o la práctica deportiva en los parques abiertos.

También se retirarán las terrazas de la calle San Bernardo, por su proximidad a árboles de gran porte, así como las plazas de aparcamiento, y se suspenden los ensayos de los grupos del Carnaval en el Manuel Lois hasta nuevo aviso.

Sin embargo, indican que el centro deportivo de Las Rehoyas permanecerá abierto, pudiendo acceder al mismo por la entrada de la calle San Antonio de Padua.

SEGUIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA ACTIVADO

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, señalan, mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales de comunicación oficiales, ya que hará seguimiento de la evolución de la alerta y de los espacios que cuenten con árboles de gran porte y zonas próximas al litoral marítimo.

En cuanto al servicio de limpieza mantiene desde este martes, 11 de noviembre, un dispositivo con 80 trabajadores y 33 vehículos que han estado realizando labores de limpieza preventiva en barrancos y zonas de recogida de aguas pluviales.

Además se ha activado la coordinación con la empresa mixta de aguas EMALSA para realizar activaciones conjuntas para controlar los espacios destinados a la recogida de aguas pluviales como pueden ser los barrancos.

Finalmente, ante la alerta, el servicio de Parques y Jardines ha movilizado a un centenar de operarios repartidos por toda la ciudad, así como dos equipos de poda y tres camiones, para dar respuesta a posibles incidencias.