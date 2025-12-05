Las Palmas de Gran Canaria promocionará su Carnaval en Múnich, Londres y 19 ciudades españolas

Las Palmas de Gran Canaria promocionará su Carnaval en Madrid, Múnich y Londres - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha la campaña 'Únete a nuestra historia', que promocionará el Carnaval capitalino en Múnich, Londres, en 19 ciudades españolas y en los aeropuertos de Canarias.

Así lo ha informado el Consistorio en un comunicado en el que recuerda que el Carnaval se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo bajo la alegoría de 'Las Vegas', una especial edición que conmemorará medio siglo de historia de la mayor fiesta multitudinaria, abierta y cosmopolita de la ciudad.

Por tal motivo, se ha lanzado esta promoción exterior, fuera del ámbito nacional, que comienza este viernes, 5 de diciembre, en Múnich y en Londres.

En estas dos ciudades europeas, en donde durante un mes soportes de publicidad exterior digital, además de en el interior de importantes edificios, proyectarán un vídeo que recoge imágenes de las carnestolendas y de los ganadores de la corte carnavalera de la pasada edición.

Igualmente, este viernes se estrena la campaña publicitaria en Madrid con la proyección, durante una semana, del spot en dos pantallas gigantes ubicadas en la céntrica plaza de Callao, uno de los espacios más transitados de la capital.

Además, dos líneas de guaguas urbanas, que estarán viniladas, pasearán y darán visibilidad al Carnaval por los principales barrios del Madrid histórico y moderno.

Sin embargo, la actuación promocional en el capital de España se prolongará hasta enero proyectando la fiesta en otros soportes publicitarios; 15 pantallas en los teatros Coliseum, Lope de Vega y Rialto, de la calle Gran Vía; en dos líneas de la guagua turística y en mupis digitales.

Los miles de viajeros que transiten por las terminales T2 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los meses de diciembre y enero, se toparán con la Reina, el Drag, la reinita o la Gran Dama que aparecerán en los mupis digitales.

En cuanto al resto de ciudades españolas, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Murcia, Sevilla, Vitoria, Zaragoza, Alicante, Barcelona, Valencia, Granada, Gijón, Valladolid, Santander, Burgos, Pamplona, Palma de Mallorca y Málaga también se unirán a la invitación a celebrar los 50 años del Carnaval capitalino.

Por último, los aeropuertos de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro se sumarán a la promoción del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, bien a través de sus soportes digitales o fijos.