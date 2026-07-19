Las Palmas de Gran Canaria ultima los preparativos para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejal de Deportes, Carla Campoamor, y el gerente del IMD, Eloy García, en la Plaza de la Música donde se ultiman los prepartivos para seguir el España-Argentina - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha visitado junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), Eloy García, los últimos preparativos de la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento en la Plaza de la Música para que los ciudadanos pueda seguir la final de la Copa del Mundo de fútbol masculina entre España y Argentina a partir de las 20.00 horas.

Darias ha subrayado que este domingo hay "una nueva cita con la historia", animando a los ciudadanos a acudir a la Plaza de la Música para compartir una noche que ha calificado de "sueño colectivo", con el objetivo de que España pueda hacerse con su segundo título mundial, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Un encuentro entre España y Argentina en una final es "uno de los grandes sueños imaginables" para cualquier aficionado al fútbol, apuntó Darias, que se ha mostrado convencida de que serán miles de personas las que llenarán este espacio para vivir juntos el partido.

La Plaza de la Música ya se convirtió en el escenario de una gran celebración colectiva en el Mundial de 2010 o en la Eurocopa 2024. En esta ocasión, desde las 18.00 horas, el recinto contará con una 'fan zone' con actividades para todos los públicos, así como zona de restauración, para que la experiencia se prolongue más allá del encuentro y se convierta en una auténtica fiesta del deporte.

Darias también se ha referido a la ilusión que supone que dos futbolistas con estrechos vínculos con la ciudad como son Yeremy Pino, natural del barrio de Barrio Atlántico de la capital grancanaria y Pedro González 'Pedri', nacido en Tegueste y formado en la cantera de la UD Las Palmas, puedan disputar una final del Mundial con la Selección Española de Fútbol.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria también ha querido agradecer la colaboración del IMD, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, cuya implicación ha permitido hacer posible esta iniciativa.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y LIMPIEZA

La final del Mundial de Fútbol ha motivado también que desde el ayuntamiento se haya preparado un dispositivo integral para garantizar la seguridad, la movilidad y la limpieza en el entorno de la Plaza de la Música, así como en la Plaza de España.

De esta forma, como medida preventiva, desde el viernes se instaló un primer vallado de protección alrededor de la escultura situada en la Plaza de España y durante este domingo se ha completado un segundo vallado del recinto.

Además durante toda la jornada de este domingo estará operativo un dispositivo de seguridad en la ciudad coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional para garantizar el normal desarrollo del evento.

Por último, en lo que se refiere a Limpieza, ha indicado que se desplegará un operativo especial integrado por 41 trabajadores y 22 vehículos, que actuará desde las 16.00 horas de este domingo hasta las 04.00 horas del lunes con labores preventivas y de limpieza posterior.

También se instalarán 30 contenedores adicionales en el entorno de la Plaza de la Música para facilitar la recogida de residuos y favorecer la rápida recuperación de la normalidad una vez finalizada la celebración.