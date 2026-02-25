El Parlamento, con la abstención de Vox, solicita un estudio sobre la idoneidad de que los carnavales sean BIC

Archivo - Coso Apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la abstención de Vox, solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias la elaboración de un estudio sobre la idoneidad de que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y los Indianos de La Palma sean declarados Bien de Interés Cultural.

La Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular fue enmendada por los Grupos Nacionalista y Socialista, que esgrimían sus dudas sobre fijar ese tipo de protección para las fiestas por lo que se pactó con los populares que se evalúen las consecuencias.

Carlos Ester (PP) ha dicho que hay que "proteger y conservar" la "identidad" de los carnavales canarios, porque así también lo reconoce el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Ha descrito el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como un "motor económico y social" de la capital, con un retorno de más de 40 millones de euros, remarcando el "valor incuestionable" de diseñadores, maquilladores, escenógrafos o coreógrafos más "algo único" como la 'gala Drag'.

Sobre el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ha comentado que se trata de la primera fiesta canaria declarada de interés turístico internacional y que aspira a ser reconocido como patrimonio de la humanidad, al tiempo que los Indianos de La Palma "conmemoran" el regreso de los canarios que emigraron a América y volvieron "cargados" de riquezas.

"Hablar de protección no es proteger un bien material, estamos hablando de un bien inmaterial que no se encorseta, que lo que hace es preservar esa esencia de tradiciones y ese ADN del carnaval", ha indicado, apuntando que "el Carnaval es del pueblo, no es de ninguna institución ni ningún partido".

José Manuel Bermúdez, del Grupo Nacionalista, ha indicado que al Carnaval hay que "dejarlo vivir" frente a los "intentos organizados de limitarlo", de manera "sibilina", con denuncias y "restricciones desproporcionadas".

"El carnaval es la expresión de la libertad de un pueblo que una vez al año se une para crear belleza, para asombrar al mundo, para criticar lo que está mal, para reconocerse y generar riqueza cultural y económica", ha indicado.

BERMÚDEZ: TEMOR A QUE EL CARNAVAL QUEDE FOSILIZADO

En el caso concreto del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se ha preguntado "cuál es la protección adecuada" y duda de que podría quedar 'fosilizado' con una declaración BIC sobre una manifestación que está "viva", por lo que ha pedido un estudio profundo antes de abrir un expediente de BIC.

"Lo importante no es que todos los carnavales tengan la misma figura de protección, sino que todos tengan garantías de futuro, que dentro de 20, 50 o 100 años, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir saliendo a la calle sin miedo a que su fiesta dependa de un juzgado", ha indicado.

Patricia Hernández (PSOE) ha comentado que la iniciativa es "bienintencionada" contra quienes van en contra de los carnavales y aunque avala que se quiera proteger para "perdurar en el tiempo" pero siempre "avanzando y creciendo en el alma que tiene cada acto y cada persona que se disfraza en carnaval".

Ha advertido de "consecuencias no deseadas" si no se entiende la idiosincracia del carnaval por lo que debe estar todo "coordinado" con los ayuntamientos y los "actores" que consiguen el desarrollo de las fiestas de invierno.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha compartido la necesidad de "salvaguardar" la identidad y la economía que generan estas fiestas y aunque la propuesta es "bienintencionada", entiende que hay que analizar bien las consecuencias y si el BIC "es la herramienta más adecuada".

En esa línea ha dicho que los carneros en la Isla del Hierro sí tienen reconocida la condición de BIC pero es una manifestación más fija, no como los carnavales tradicionales, que están en constante evolución.

"Hay que tener mucho cuidado porque, a veces, hemos pecado de pervertir este tipo de herramientas de protección y las hemos usado en demasía", ha señalado.

ASG: ENCORSETAR PUEDE HACER QUE SE PIERDA SU ESPÍRITU

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que la iniciativa es un "acierto", lo mismo que la flexibilidad del Grupo Popular para aceptar las enmiendas, advirtiendo de que si se protege mucho la fiesta se acaba por "encorsetar" y puede que se pierda su "espíritu". "Proteger pero con cabeza y muchísimo cuidado", ha señalado.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha comentado que los alcaldes de las dos capitales están en contra de la declaración BIC por lo que ha pedido que "los políticos saquen sus manos del carnaval" ya que los canarios "saben divertirse sin que los políticos tengan que controlar y legislar todo".

Ha pedido respeto para los ciudadanos que tienen quejas por la convivencia, cargado contra el eslogan de las fiestas elegido por el Gobierno de Canarias --Haz lo que te salga del pito-- y cuestionado la "obscenidad" y los ataques al catolicismo en la gala Drag.

Carmen Hernández (NC-BC) ha comentado que el carnaval "es un símbolo de libertad, de denuncia política y sentido del humor", ha tildado de "oportuna" la PNL del Grupo Popular y defendido que es importante protegerlo porque "es cultura, cohesión social y desarrolla la creatividad".

No ha obviado tampoco su impacto económico y la repercusión turística de las fiestas de invierno.