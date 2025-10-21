El Parlamento de Canarias acoge la exposición 'Cartografía del color', de la pintora tinerfeña Virginia Moreno

Inauguración de la exposición 'Cartografía del color', de Virginia Moreno - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha acogido este martes la inauguración de la exposición 'Cartografía del color', de la pintora tinerfeña Virginia Moreno Pedreira, una muestra que representa, en 17 lienzos, un homenaje --en palabras de la propia autora-- "a la amistad entre mujeres y a la red invisible que las sostiene y acompaña en la madurez, en los momentos de dificultad y alegría".

La inauguración estuvo presidida por el secretario primero de la Cámara, Mario Cabrera, y contó con la presentación de la propia artista.

"Esta exposición nos invita a sumergirnos en una experiencia vital que solo se entiende desde la sensibilidad, el respeto y la madurez que el tiempo otorga", señaló el secretario de la Cámara.

La artista destacó que ha sido una "mujer trabajadora, restauradora, viajera", pero con el cuidado de su familia renunció a sus sueños.

"Empecé de nuevo a retomar mi faceta artística cuando la vida me dio una nueva oportunidad. Esta obra refleja con estos colores vibrantes como me siento; una mujer afortunada", manifestó la pintora durante la inauguración.

La muestra estará abierta en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y los sábado en horario de mañana, hasta el 8 de noviembre.