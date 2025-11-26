El Parlamento de Canarias aprueba el nombramiento de César Toledo como administrador general de RTVC

César Toledo, administrador general de RTVC - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 38 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, el nombramiento de César Toledo como nuevo administrador general de RadioTelevisión Canaria (RTVC).

Toledo ya validó su idoneidad para el cargo en la comisión de control del ente del pasado lunes en la que no fue apoyado ni por PSOE ni por NC-bc, en tanto que Vox se abstuvo.

El nuevo administrador general accede al cargo a propuesta del Gobierno de Canarias y en sustitución de María Méndez, que comunicó su dimisión hace un par de semanas al dar por concluida su etapa que arrancó con la actual legislatura.