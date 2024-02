El Parlamento de Canarias pide la derivación obligatoria de menores migrantes a otras CCAA con el rechazo de Vox

La comunicación del Gobierno incluye también la petición al Ejecutivo central de que se convoque una Conferencia de Presidentes



El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox, la comunicación del Gobierno regional en la que se solicita al Gobierno central que impulse modificaciones legislativas para que la derivación de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas se haga de forma obligatoria.

En el debate ante el Pleno de la Cámara la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha indicado que el objetivo es "salvaguardar" los derechos de la infancia y que se aplique "el principio de interés superior del niño".

Así, se ha mostrado a favor, dentro del paquete de hasta cuatro propuestas que han remitido al Gobierno central, de impulsar un decreto-ley para reformar el artículo 172.1 del Código Civil y modificar el Protocolo Marco estatal, dado que es la vía más rápida, en lugar de acometer la reforma de leyes orgánicas que implica obtener grandes mayorías en el Congreso.

Asimismo, la Cámara solicita que el Estado dote de recursos económicos suficientes a las comunidades para que puedan prestar los servicios.

Delgado ha advertido de que la situación migratoria en Canarias se va a hacer "más crítica" en los próximos meses debido a las "dificultades geopolíticas" del África occidental, y en un momento donde, en lo que va de año, la llegada de embarcaciones ha aumentando un 650%.

En ese sentido ve "urgente" actuar a nivel estatal y europeo y que se fijen "procedimientos claros" para la identificación y asistencia y también garantizar acceso a vías legales, y con más "colaboración institucional" para garantizar sus derechos.

Ha asumido que la capacidad de respuesta del sistema de acogida en las islas se ha "desbordado", lo que obligó a declarar la emergencia social, fruto de una llegada "descontrolada y desigual", pues casi la totalidad de la tutela española reside en Canarias.

"Debemos estar unidos para que se modifique el marco normativo, Canarias en solitario no puede", ha comentado, lamentando también la soledad parlamentaria de Vox al no apoyar estas iniciativas.

Mientras se aprueban las modificaciones legislativas ha dicho que se sigue trabajando en la firma de convenios bilaterales con las comunidades para tramitar la derivación de 358 menores pactados el pasado mes de octubre.

Igualmente ha avanzado la solicitud de que se convoque una Conferencia de Presidentes "urgente" para fijar consensos en materia migratoria y la elaboración de un plan de comunicación para que llegue "información veraz" a los canarios y se eviten "comportamientos xenófobos".

Raúl Acosta (AHI) ha comentado que el tema de los menores migrantes "es gravísimo" y la política española ha demostrado que "si se quiere hacer se hace" --en referencia a la ley de amnistía--, al tiempo que no entiende como "no se ha legislado aún" para que todas las comunidades acojan a "niños desamparados" desde que llegara la primera patera Canarias hace 34 años.

ASG: LOS SERVICIOS SOCIALES "ESTÁN COLAPSADOS"

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que la política está "para buscar soluciones" y los servicios sociales en las islas están "colapsados" para atender a más de 5.500 menores migrantes, lo que obliga a tener un sistema "regulado" de derivaciones.

Independientemente de cuál sea la medida que se lleve a cabo, espera que el Congreso apoye la propuesta del archipiélago porque hace falta una "respuesta ágil y contundente".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que la comunicación es una "rendición" del Gobierno a la inmigración ilegal y fomenta el trabajo de "las mafias" y con "dinero público", favoreciendo un "paquete del terror" para los migrantes.

Ha indicado que la medida "es un parche" y activa el "efecto llamada", ha lamentado el coste de atención de diez millones de euros al mes y advertido del riesgo de que los menores se conviertan en un "arma política" dependiendo de a qué comunidad se les deriva.

Galván ha afeado al Gobierno central que no endurezca las penas por la inmigración ilegal y que se anuncien grandes inversiones económicas en Marruecos y Mauritania y no entiende como no se trabaja en "identificar" a los padres de los menores y se favorece su repatriación.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha destacado que Canarias debe tener "política migratoria propia" y exigir al Gobierno central sus competencias, y en ese sentido, ha señalado que hay que salvaguardar los derechos de los menores "y con independencia del origen".

Ha comentado que Canarias es "puerta de entrada" a la migración y entiende que eso no le obliga a acoger en solitario a todos los menores, y en la medida en que no ha funcionado la "solidaridad", ha apoyado la modificación legislativa.

El portavoz de la formación canarista ha pedido también que el acuerdo se traslade a la Junta de Portavoces del Congreso y que se les invite a realizar una visita a las islas para conocer de primera mano las condiciones de acogida.

Asimismo ha criticado al resto de grupos por el "sectarismo" y el "apartheid político" que practican en la Cámara.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ya alertó en la pasada Legislatura del aumento de la inmigración irregular con iniciativas parlamentarias "que no llegaron a nada" por la "inacción" del entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres.

PP: LA SITUACIÓN ES "INSOSTENIBLE"

Ha destacado que la situación en las islas "es insostenible" y puesto sobre la mesa que las dos grandes crisis migratorias en Canarias han coincidido con gobiernos socialistas, "y los números siguen creciendo sin parar".

Asimismo ha mostrado su deseo de que a los socialistas "les importen tanto los siete votos de Junts" como la situación migratoria del archipiélago.

Jana González (CC) ha recordado que Canarias ha vivido hasta cuatro crisis migratorias, ejemplificadas en la "vergüenza y tristeza" del muelle de Arguineguín y ahora en la ruta que culmina en El Hierro, y con más de 5.700 menores bajo tutela.

Ha lamentado que "no hay unión" a nivel nacional por lo que es necesario una "solidaridad obligatoria" dado que el modelo actual "ha fracasado", al tiempo que ha afeado a los socialistas que no tengan las mismas prisas en acometer estos cambios que en tramitar la ley de amnistía.

Los nacionalistas han incluido en las propuestas de resolución un reconocimiento expreso a las directoras generales de Infancia del Gobierno, tanto la actual (Sandra Rodríguez) como la de la pasada Legislatura (Iratxe Serrano), porque han hecho "lo imposible" con los medios que tienen.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha asumido que la inmigración "es un asunto complejo" y no se debe utilizar en la "batalla partidista" y "dar un ejemplo" hacia afuera, recordando la firma del primera pacto migratorio hace más de dos décadas.

Ha admitido la "dificultad" para gestionar la llegada de menores migrantes y ha avanzado que ya se ultima el acuerdo en las Cortes por lo que espera que todas las formaciones políticas "cierren filas" con el archipiélago dado que es un "asunto de país".

En ese sentido ha pedido a los populares que "aclaren" si sus diputados van a apoyar la modificación legal en el Congreso. "Estamos a un paso de acabar la hoja de ruta que nos hemos trazado", ha agregado.