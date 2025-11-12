El Parlamento de Canarias solicita al Gobierno central el abono de la deuda del descuento del 75% para residentes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se solicita al Gobierno central el abono de la deuda a aerolíneas y navieras correspondiente al descuento del 75% para residentes y la creación de un nuevo sistema más ágil que permita el pago antes de los 90 días.

Jennifer Curbelo (PP) ha comentado la "grave preocupación" en compañías y residentes canarios por el retraso en el abono del descuento para residentes, lo que demuestra también los efectos prácticos que tiene la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha comentado que en 2023 se presupuestaron 560 millones pero la partida se ha quedado "muy corta" ya que para este año se prevé que el gasto supere los 1.200 millones, un diferencial de unos 650 millones que soportan aerolíneas y navieras, y aunque se han librado pagos, la deuda aún ronda los 350 millones.

La diputada del PP ha alertado de que la conectividad de las islas "está en riesgo" porque las aerolíneas "anticipan millones de euros" y "es de justicia que cobren". "Solo pedimos que el Gobierno pague lo que debe, sin más", ha indicado.

Curbelo ha demandado un sistema "estable y estructural que sea eficaz para que no se sigan produciendo retrasos en los pagos, acumulación de deudas e incertidumbre".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que al Gobierno "le importa muy poco incumplir la ley" dado que el descuento de residente es "obligatorio" si bien ha planteado que hay que buscar un mecanismo que no afecte "al bolsillo de los ciudadanos".

En su opinión, existe el "riesgo" de que "algunas compañías aéreas, para compensar ese impago, terminen perjudicando a los usuarios canarios, subiendo precios, reduciendo plazas o eliminando slots".

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el descuento de residentes "es una medida de justicia social" recogido en el REF y avisa de que cuando se pone en cuestión se "resquebraja" la cohesión social y también la economía de Canarias.

Ha comentado que "cada retraso" aleja a las islas del principio de igualdad por lo que ha instado al abono inmediato de la deuda y un sistema "estable y ágil de pago".

"Debería este Parlamento ser una voz única defendiendo el 75% de la bonificación, que se pague en tiempo y forma y que no corra ningún riesgo nuestras conectividades", ha comentado.

NC-BC AVISA DE "RUMORES" QUE PONEN EN CUESTIÓN LA BONIFICACIÓN

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha comentado que el descuento del 75% "tiene nombres y apellidos, Pedro Quevedo y Nueva Canarias", por lo que es fundamental que la operativa "sea ágil y eficaz" y no se ponga en riesgo este "importante logro".

Ha admitido que el retraso se debe a la falta de PGE y alertado de que hay "rumores" de que se empieza a cuestionar esta bonificación porque el coste se dispara ya por encima de los 1.000 millones. "Si se confirman que es verdad, habrá tambores de guerra por nuestra parte", ha indicado.

Jonathan Fumero (CC) ha comentado que se debe acabar con la deuda para que no afecte a la conectividad del archipiélago, pues aún quedan más de 100 millones de 2024 y todo el ejercicio de 2025, con una cifra estimada de 1.250 millones.

Ha comentado que el Gobierno tiene "herramientas" para pagar pero "no es su prioridad" y ha pedido, al mismo tiempo, que se vigile que los precios de los billetes se inflan de manera artificial con los billetes emitidos desde Canarias.

Marcos Bergaz (PSOE) ha dicho que sobra la "crítica exagerada" en este asunto porque desde 2008 se han abonado 5.500 millones de euros por este descuento, que tampoco está en riesgo, porque está blindado en el REF.