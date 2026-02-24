El Parlamento certifica su apoyo al 'Decreto Canarias' con la abstención del PSOE y el rechazo de NC-BC y Vox

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el debate sobre el 'Decreto Canarias' en el Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha cerrado filas este martes con la propuesta del 'Decreto Canarias' elaborada por el Gobierno regional con el apoyo de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG Y AHI--, la abstención del PSOE y el rechazo de NC-BC y Vox.

El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha abierto la puerta a suscribir una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, a propuesta de los socialistas, para garantizar "la máxima fortaleza" a la negociación con el Estado.

Por ello, emplazó a la oposición a volver a la mesa de negociación y a confeccionar "entre todos" la iniciativa que se eleve al Gobierno de España o se registre en el Congreso.

Durante su intervención, Clavijo defendió que el 'Decreto Canario' "no es un arma política, no va contra ningún gobierno", si no que es "esperanza y futuro para esta tierra", razón por la que reclama el respaldo a medidas que "son buenas para todos los canarios y canarias".

"Critiquen después si el resultado no es el esperado y mi capacidad como negociador no nos hace triunfar", indicó convencido de que la unanimidad "nos dará más garantías de éxito en esta negociación".

Ha dicho que el decreto da "certezas" para que la economía de las islas, "que va bien", pueda "llegar a las familias", sin ser el "maná o la varita mágica" pero ha augurado que si al menos se llega al 40%, ya será "más" de lo que se tiene ahora.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha dicho que las medidas del 'Decreto Canarias' son "justas y equitativas" y la oposición se centra en el "no rotundo" y la supuesta falta de lealtad institucional.

"Es una cuestión de justicia, es una cuestión de derecho y sólo la falta de voluntad política es lo que nos aleja de esta propuesta de resolución que hemos presentado y que Canarias pueda estar mejor", ha destacado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha resaltado el carácter "sosegado" de los debates y ha pedido a Clavijo que se inicien las negociaciones ya porque de legislatura "no queda mucho tiempo", pero que lo haga "con firmeza y rigor".

Curbelo espera "generosidad" del Gobierno central y una "respuesta adecuada" y ha insistido en lamentar que no haya unanimidad en la Cámara regional.

VOX: PARECE UN DECRETO ÓMNIBUS DE SÁNCHEZ

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha dicho que este decreto parece el modelo "ómnibus" del PSOE, con cuestiones que no parecen "pertinentes" y les deja "serias dudas", al tiempo que no entiende para qué quiere el Gobierno un presupuesto autonómico de más de 12.000 millones.

"Es muy complicado que podamos aprobar esto", ha indicado, pues incluye aspectos no urgentes como la necesidad de nombrar, por ejemplo, a la dirección de Casa África, al delegado de la Zona Franca o a la dirección de Radio y Televisión Española.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha tildado de "acomplejado" a Clavijo por no defender el autogobierno y "siempre buscar enemigos en el exterior", al tiempo que le ha acusado de "engañar" e "instrumentalizar" a la oposición.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha comentado que hay una "urgente necesidad" de aprobar este decreto porque no hay PGE, "retrasos continuos" del Gobierno central y una "presión" que sufre el archipiélago.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha afeado a NC-BC el "tono" de la propuesta de resolución del grupo, quizás por su "podemización", y ha ironizado como la de Vox "ha pasado el filtro" de la Mesa de la Cámara.

No obstante, ha valorado que el Grupo Socialista está "abierto" a seguir negociando con el Gobierno central, especialmente si no hay PGE.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado el "teatro político falso" del Gobierno canario pues no tiene competencias para un decreto de corte estatal, y ha reivindicado hablar de asuntos trascendentes para las islas. "Centre su prioridad política en el marco financiero de la UE", ha espetado al presidente canario.

Los socialistas han insistido en que el decreto no es la 'agenda canaria' y ha reclamado un "verdadero" plan económico para Canarias que aumente las actuales partidas económicas del Gobierno de Canarias para vivienda, sanidad y educación públicas y dependencia, e incluya medidas de alivio fiscal para las rentas bajas y medias.

REFORZAR EL ESCUDO SOCIAL

El documento, que cuenta con el aval de cabildos, ayuntamientos y el Consejo Asesor, contiene la aportación de recursos estatales para reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en igualdad de oportunidades, afrontar el reto de la vivienda, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático en el archipiélago.

Así, incluye medidas como la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, la cesión de suelo estatal para la construcción de viviendas, 45 millones del Plan Integral de Empleo, 42 millones para infraestructuras educativas, la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza, fondos estatales para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y cofinanciación en materia de dependencia.

Al amparo de la 'Agenda Canaria' también se busca incentivar el alza de los sueldos en Canarias con dos medidas, una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen "medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales" y que se permita a la comunidad autónoma subir este año un extra de un 2% el sueldo a los empleados públicos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional.

Igualmente recoge un importante paquete de medidas destinadas a apoyar la reconstrucción de La Palma, el desarrollo de las islas verdes y el transporte terrestre en Lanzarote y Fuerteventura.