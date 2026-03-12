El Parlamento cierra filas con el 'Decreto Canarias' con la abstención del PSOE y el rechazo de NC-bc y Vox

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez y el vicepresidente Manuel Domínguez, aplauden al presidente, Fernando Clavijo, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves una propuesta de resolución en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', con apoyo de los grupos del cuatripartito y la abstención del PSOE, para que el Gobierno central apruebe el 'decreto Canarias' y se comprometa a desarrollar la 'Agenda Canaria'.

Además, con el único voto en contra de Vox, se abogó por la defensa y actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF), proseguir con las transferencias del Estatuto de Autonomía y defender el estatus RUP del archipiélago en el nuevo marco financiero de la UE.

La Cámara también ha solicitado al Estado más fondos para la construcción de vivienda --con el rechazo de NC y Vox--, la cogestión de los aeropuertos y la desprivatización de Aena --con la abstención de PSOE y el voto en contra de Vox-- y ha vuelto a cerrar la puerta a una ecotasa turística.

En total se aprobaron 67 de las 184 propuestas de resolución, concretamente las 46 del cuatripartito, 13 de NC-bc, cuatro del Grupo Socialista y otros cuatro de Vox.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha criticado el "triunfalismo" exhibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y se pregunta "en qué realidad" vive el Gobierno y que pida "tiempo" para resolver los problemas tras "30 años" en el Ejecutivo.

Ha dicho que el Ejecutivo elude sus responsabilidades y siempre achaca la gestión al Gobierno central o a los cabildos y ayuntamientos, al tiempo que no ha afrontado "ni un solo reto" del archipiélago como "controlar los precios del alquiler, la tasa turística o la moratoria del alquiler vacacional". "Son ustedes el gobierno de la mentira y de los incumplimientos", ha agregado.

Fierro ha descrito muchos de los "conflictos" en lo que está metido el Gobierno hasta describir una "Canarias patas arriba" que ha ejemplificado en los problemas de acceso a la vivienda. "Declararon la emergencia habitacional sin éxito alguno, más bien un fracaso total, a día de hoy, año y medio largo después, sin resultados", ha comentado.

Ha censurado la "política de brazos caídos" del Gobierno y sus "cuatro años de oportunidades perdidas", subrayando que es el "más dañino" para el sector primario por el recorte presupuestario y que su oferta de diálogo nunca implica "silencio".

Frente al modelo de un Ejecutivo que "se queda en el relato pero que jamás pasa la acción", ha augurado que el PSOE va a "volver" a gobernar en el archipiélago. "Si lo podemos hacer nosotros, los socialistas, es porque nosotros a quien único nos debemos es a la gente", ha destacado.

Esther González (NC-bc) ha afeado la ausencia de mujeres en los primeros tres debates de la nacionalidad de este legislatura ya que el PP, único con portavoz femenina --Luz Reverón--, haya optado por el presidente del grupo, Juan Manuel García Casañas.

NC-BC: EL GOBIERNO "SE ALEJA DE LA REALIDAD"

Ha apuntado que el Gobierno regional "se aleja de la realidad" y no ha cumplido las expectativas pues hay una "incapacidad de gestión" vista la ejecución presupuestaria o las dificultades para cumplir con los fondos europeos. "Hay falta de planificación y ausencia de liderazgo", ha señalado.

Ha reclamado un "gran acuerdo" por un turismo sostenible ya que el "crecimiento descontrolado" ha afectado al acceso a la vivienda, los servicios públicos y los recursos naturales, de tal forma que solicitan una moratoria.

Su compañera, Carmen Hernández, ha afeado al Gobierno el "eslogan" del 'modo canario' ya que su "impronta" es el "autobombo y la propaganda" y bajar impuestos a los "millonarios afortunados" que heredan cada año, unos 6.000 que hederan un millón al año.

Ha defendido más inversión en educación y cumplir con el gasto del 5% del PIB de las islas ya que es un "ascensor social", y cargado contra las "limosnas" que da el Gobierno a las universidades. "Esperemos que no vaya a firmar el contrato programa a seis meses de las elecciones para callarlas", ha destacado.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que "se ha perdido una oportunidad de oro" de transformar Canarias con los fondos europeos, ha tildado de "suicidio" la apuesta por las energías renovables y criticado que Canarias solo gestione el "reparto" de migrantes y no afronte la crisis de fondo.

Ha tildado de "injusto" el AIEM porque está "en máximos históricos" de recaudación cuando la industria va a la baja y "perjudica" al grueso de la sociedad y ha cargado contra el "drama brutal" del aborto y la falta de ayudas a las mujeres embarazadas.

Galván ha advertido de que el sistema autonómico "está generando españoles de primera, segunda y de tercera" y da "beneficios" territoriales y políticos a cambio de "seguir en el poder", ha negado que Vox sea "fascista" ya que defienden la "libertad individual" y cuestionado que la izquierda quiere "controlar las redes" porque el voto juvenil les ha abandonado.

CC DEFIENDE EL "CAMINO" ELEGIDO POR EL EJECUTIVO

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha cuestionado el "discurso apocalíptico" de Fierro frente a la "mano tendida" del portavoz socialista, Sebastián Franquis, al tiempo que les ha reprochado que les "molesta" la apuesta social que ha hecho el Gobierno de Canarias.

Ha defendido el "camino" elegido por el Ejecutivo frente a la "confrontación, el ruido y la parálisis presupuestaria" y respaldado el llamamiento al consenso del presidente en torno a la financiación autonómica, el 'Decreto Canarias', la condonación de la deuda y la defensa de las RUP en el nuevo marco plurianual de la UE. "No podemos bajar la guardia", ha indicado.

Así, ante los "tiempos inciertos" que se avecinan entiende que el 'Decreto Canarias' es la mejor herramienta posible.

Carlos Ester (PP) ha comentado que "las cosas van bien" en Canarias pese a que el PSOE isleño se haya puesto en "connivencia" con el Gobierno de España para no "cumplir obligaciones" con el archipiélago. "Canarias no puede ser tratada como una tierra de segunda", ha indicado.

Ha exhibido la bajada en tasas de pobreza, el paro juvenil y la tasa de desempleo más baja desde 2008, ha cargado contra los "engaños" e incumplimientos del Estado e insistido en que el cuatripartito "no se va a desviar" el rumbo frente al "ruido" de la oposición.

ASG: MONTERO NO ENTIENDE A CANARIAS

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado que los cuatro grupos que apoyan al Gobierno hayan encontrado "puntos de encuentro" en las propuestas de resolución al margen de "intereses partidistas", poniendo sobre la mesa que haya medidas fiscales para las no capitalinas, como la solicitud al Estado de la reducción del 60% del IRPF en las 'islas verdes'.

Ha lamentado el "no" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debido a su "desconocimiento" de que en la 'islas verdes' "todo cuesta más". "No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia", ha comentado.

Sobre el problema de la vivienda ha puesto como ejemplo su caso personal pues hace diez años alquilaba una casa por 450 euros y una década después, ya ronda los 1.000 euros. "Si yo cobrara 1.300 o 1.500 euros, que es lo que cobran muchas personas, en esta comunidad autónoma, ¿a qué estaría abocada?", se ha preguntado.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha cargado contra el "cinismo" de los socialistas cando critican "lo que hay" en Canarias y después se dedican a "torpedear" desde el Estado los recursos financieros necesarios para poder modificar esa misma realidad.

Ha abogado por un "REF chico" para ayudar al desarrollo de las islas no capitalinas y compensar los sobrecostes y pedido el "voto favorable" de las propuestas de resolución del cuatripartito ya que aunque "no se van a arreglar todos los problemas", los grupos no pueden darse por "resignados".