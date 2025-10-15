El Parlamento condena la filtración de documentos reservados con el voto en contra de Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista en la que se condena la filtración de documentación reservada con el único voto en contra de Vox.

La propuesta, presentada a raíz de la filtración a los medios de comunicación del informe preliminar de la comisión de investigación de compra de material sanitario, incide en que se menoscaba la integridad de los procedimientos parlamentarios y se erosiona la confianza en las instituciones públicas, por lo que plantea también revisar y reforzar los mecanismos de seguridad y custodia documental.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha dicho que es la primera vez que se filtra a los medios de comunicación un informe preliminar "sobre un asunto que ni siquiera se ha discutido y debatido por el conjunto de los grupos parlamentarios", en referencia al borrador de la comisión de investigación.

Franquis cree que se ha hecho con el afán de "dañar la imagen" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al tiempo que ha valorado la "contundencia y el rigor" de la Mesa del Parlamento para condenar los hechos.

"Lo que intento con esta iniciativa es que todos tengamos claro que hay límites en el juego político", ha destacado, preguntándose si este es el "modo canario de hacer política".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto y presidente de la comisión de investigación, ha dicho que comparte la defensa del sigilo y el prestigio del Parlamento y aclarado que no se siente "concernido" por la PNL ya que solo hace su trabajo, que implicaba elaborar un informe preliminar.

Ha afirmado que a los socialistas no les molesta la filtración del borrador sino la "opinión" que ha fijado la presidencia, y se ha preguntado si no se filtraban documentos en las comisiones de investigación de Tindaya o el caso eólico.

"Ha habido filtraciones, las va a haber y desgraciadamente las seguirá habiendo", ha comentado.

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que es importante que se "cumplan las normas" y se mantenga el rango secreto de las deliberaciones para no crear "falsos juicios" en la ciudadanía, al tiempo que ha apelado a todos los grupos de la comisión a estar a la altura.

JOVER: LA COMISIÓN HA SIDO UN "POSTUREO"

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que la propuesta es "inadecuada" porque el PSOE está "deslegitimado" con un Fiscal General del Estado que va a ser enjuiciado más una "ristra" de casos de presunta corrupción.

Sobre la propia comisión de investigación la ha descrito como un espacio de "postureo y para el cobro de dietas" donde además se excluyó a Vox y se negó a "testigos esenciales".

Carmen Hernández (NC-bc) ha condenado la filtración de informes y ha afeado a Acosta su falta de "neutralidad e imparcialidad" con un documento "tendencioso y lleno de juicios de valor" que fija la responsabilidad política de Torres y los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo.

"Ya se está tardando, no solo el Parlamento, sino todas las instituciones canarias, en implantar mecanismos efectivos de seguridad y custodia documental", ha apuntado.

Fernando Enseñat (PP) ha condenado la filtración del documento pero ha tildado de "vergüenza" la PNL del PSOE porque trata de "tapar con una cortina de humo" lo que pasó con la compra de mascarillas o lo que va a ocurrir con el informe de la UCO sobre Torres.

"Lo único que pone en peligro la credibilidad de este Parlamento es que ustedes en la legislatura pasada votaron en contra y se negaron a una comisión de investigación sobre el 'caso mascarillas'", ha explicado.

Socorro Beato (CC) apoya la condena a la filtración del borrador pero entiende que la propuesta es una "coartada" para "deslegitimar" a la comisión de investigación, incidiendo en que lo que molesta "es el fondo, no la forma", la responsabilidad política sobre los cuatro millones de euros pagados en mascarilla.

"Su objetivo es reventar la comisión, el móvil no es defender al Parlamento, sino defenderse a ustedes mismos", ha destacado, apuntando que el borrador les "molesta" porque pone a Torres en el foco y les recuerda que se perdieron cuatro millones.