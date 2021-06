El Parlamento convalida por unanimidad las ayudas de 1.144 millones a empresas y autónomos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha convalidado este lunes por unanimidad los dos decretos leyes que regulan el pago de ayudas estatales por importe de 1.144 millones para pymes y autónomos, y que van desde los 3.000 euros a los 5 millones para empresas de más de 50 trabajadores.

La Cámara ha descartado tramitar los decretos como proyecto de ley, como pedían los grupos de la oposición, dado que estas ayudas son puntuales y asociadas a la crisis económica.

La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha afirmado que es un decreto "excepcional" por las cuantías, un total de 1.144 millones procedentes del Estado, y las causas, pues permiten "mitigar" el impacto económico de la pandemia en las empresas de todos los sectores económicos --al igual que Baleares--.

Máñez ha comentado que estos dos decretos se complementan con el de 85 millones en ayudas elaborado por el propio Gobierno regional, y los que ya se han abonado 64 millones a unas 10.000 empresas.

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha comentado que esta línea de ayudas "es una gran noticia" pero sostiene que "carece de sentido" la metodología adoptada, pues ha tardado mucho y acumula retraso, al tiempo que ve "riesgo" de que las ayudas no lleguen si no ha eficiencia en la administración.

A su juicio, hay que agilizar la concesión de ayudas y por ello, ha señalado que era mejor haber optado por la declaración responsable y alargarlas a las empresas que tuvieron pequeña pérdidas en 2019, antes de la pandemia.

Jesús Ramos (ASG) ha reconocido que la tramitación puede ser "engorrosa" por la dificultad de la tramitación y pedido que las pymes y autónomos que no sean beneficiarias de estas ayudas, puedan sumarse a otros paquetes de ayudas del propio Gobierno regional.

LA PANDEMIA, UNA LECCIÓN PARA LA ECONOMÍA

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha afirmado que "todo va llegando" y las empresas y los autónomos están preparando toda la documentación para solicitar las ayudas y así poder cubrir parte de las pérdidas generadas por la pandemia.

Ha dicho que esta crisis es una "lección" que no se puede olvidar porque Canarias ha estado muy afectada por la alta dependencia del turismo, por lo que ha apelado a diversificar la economía, apuntalando el sector primaria o la industria audiovisual, por ejemplo.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha dicho que el archipiélago es la comunidad más beneficiada por el paquete de ayudas estatal y los recursos están "disponibles" para ir abonándose a pymes y autónomos.

Ha dicho que "no es una nimiedad" este volumen de ayudas y servirá para "paliar" las pérdidas, pero no cubrirlas en su totalidad ante la grave afección de la economía canaria.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha criticado que el Ejecutivo, "tras un mes sin actuar" ante el crecimiento de contagios en Tenerife, haya vuelto a recurrir a la "solución rápida", cerrar los bares y restaurantes.

"QUE LLEGUEN CUANTO ANTES"

Sobre el decreto de 1.144 millones, ha comentado que "bienvenida sea", pero entiende que "lo más importante es que lleguen cuanto antes a los bolsillos", dado que las empresas y los autónomos "no tienen tiempo", al tiempo de que muchos "quedan fuera" por los criterios.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha lamentado la tardanza de los gobiernos en actuar para ayudar a las empresas y los autónomos, y subrayado que el Consejo Consultivo ha alertado de "farragosidad" e indefensión jurídica con los decretos.

Ha criticado que los grupos del Gobierno no quieran dialogar con la oposición, solo quieren "convidados de piedra", y rechazado que no se incluya a los empresarios, que con mucho esfuerzo, no han tenido pérdidas.

Además, ha alertado de que el Gobierno crea una "administración paralela" al distribuir las ayudas a través de las Cámaras de comercio.

Beato se ha quejado de que el Gobierno "estrangula" a la hostelería en Tenerife al decidir su cierre interior por la subida de la isla a Nivel 3 porque gestiona "a ciegas y por inercia".

Mauricio Roque (PSOE) ha defendido que las medidas que toma el Gobierno son para "preservar la salud" --en referencia al cierre hostelero en Tenerife-- y comentado que todos los sectores están incluidos en los decretos.

Así, ha pedido a la oposición que "arrime el hombro". "Si no quieren colaborar, al menos no estorben", ha indicado.