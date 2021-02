El Parlamento convalida por unanimidad el decreto-ley de aplazamiento fiscal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad de todos los grupos el decreto-ley de aplazamiento fiscal del Gobierno regional por importe de más de 238 millones, si bien no ha salido adelante su tramitación como proyecto de ley tal y como solicitaba CC-PNC y PP.

El decreto ha sido defendido ante el Pleno de la Cámara por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien ha señalado que estas medidas servirán para "ayudar a paliar la situación crítica" de la economía.

Así, ha detallado que se aplaza hasta el 20 de octubre la autoliquidación del IGIC y el AIEM del primer trimestre, sin intereses y con posibilidad de fraccionamiento, por importe aproximado de 194 millones.

Además, se permite ampliar otros seis meses las fechas de vencimiento de pago de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas y también las que se encuentran en fase ejecutiva siempre que sean iguales o inferiores a 30.000 euros.

Según Rodríguez, este decreto "se complementa" con el de los 165 millones en ayudas que "ultima" el Gobierno y el paquete de 11.000 millones anunciado este miércoles por el presidente Pedro Sánchez para hostelería, turismo y restauración, "una buena noticia" a la espera de conocer los detalles en profundidad.

El vicepresidente ha apuntado que el Gobierno va a suscribir una póliza de crédito para que la merma de ingresos no afecte al gasto corriente ni el mantenimiento de los servicios básicos.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto (Cs), ha criticado la "improvisación" del Ejecutivo pues sus ayudas "llegan tarde" tras un retroceso económico que "dura muchos meses" y haber perdido la elaboración del presupuesto de 2021 para incorporarlas.

Ha comentado que las medidas fiscales y las ayudas son "insuficientes" y no pasan de ser un "alivio momentáneo", aparte de que cada vez "son más" las posibles empresas beneficiarias al incluirse las deportivas y culturales. "Reclame los 400 millones del superávit de 2018", ha espetado al vicepresidente.

Jesús Ramos (ASG) ha indicado que el decreto, avalado por el Consejo Consultivo, dará "algo de oxígeno" a las pymes y los autónomos, y espera que se publicite y llegue a todos los sectores afectados por la crisis económica.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha apuntado que "todo ayuda" para afrontar la crisis económica y este decreto "es un gran esfuerzo colectivo" para salvar empresas y autónomos.

Esther González (NC) ha señalado que este decreto dará liquidez a las empresas en un momento donde la crisis del coronavirus "golpea con brutalidad", y ha puesto sobre la mesa que está "denostado" por la oposición y alabado por los beneficiarios.

Carlos Ester (PP) ha comentado que el decreto es "insuficiente" porque la situación económica es "desesperada" y lo único que hace el Ejecutivo es "dar una patada hacia adelante", pidiendo que se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan presentar propuestas.

CC-PNC PIDE LA BAJADA DEL IGIC

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha lamentado la tardanza del Ejecutivo en aprobar ayudas y aplazamientos fiscales cuando Tenerife sufrió fuertes restricciones económicas desde finales de diciembre.

"No le han perdonado nada a las empresas, no le han dado ninguna ayuda", ha indicado, pues el aplazamiento debería durar un año y no seis meses, al tiempo que ha pedido una "bajada puntual" del IGIC del 7% al 5% para la hostelería, la restauración y el comercio.

Por el Grupo Socialista, Mauricio Roque, ha comentado que el decreto trata de "mitigar la incertidumbre" que ha abierto la crisis y "proteger" a las pymes y los autónomos.