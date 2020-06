El Parlamento descarta proteger el programa Ansina por falta de competencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de los grupos que apoyan al Gobierno --PSOE, NC, Sí Podemos y ASG-- y la abstención de Ciudadanos (Cs), una PNL conjunta de CC y PP en la que se pedía protección para el programa de mayores Ansina ante el cierre anunciado por el Cabildo de Tenerife.

Rosa Dávila, diputada del Grupo Nacionalista, ha resaltado que el programa nació en 1989, cuenta con la 'Medalla de Oro' de Canarias y durante los últimos ocho años había concitado el "consenso" con el PSOE en el Cabildo.

Ahora, ha continuado, el nuevo presidente, el socialista Pedro Martín, presenta un ERE a los trabajadores en un momento de "enorme incertidumbre" debido a la crisis económica que ha generado la pandemia de coronavirus.

Dávila --que al igual que la diputada del PP Luz Reverón ha emitido un vídeo de la consejera de Acción Social del Cabildo, Marian Franquet, en la que niega que el programa se vaya a cerrar-- ha criticado la "ceguera" y "pérdida de humanidad" del grupo de gobierno tinerfeño y afeado que no haya diputados de la isla que hayan querido defender el programa.

"El coste político es muy alto y no están de acuerdo con las formas de Pedro Martín", ha indicado.

Ha negado que los trabajadores sean "enchufados" pues han pasado procesos de selección y a diferencia de los grupos que sostienen al cuatripartito, ha comentado que el programa Ansina "incumbe" al Parlamento y el Gobierno de Canarias. "No podemos mirar para otro lado", ha señalado.

Luz Reverón ha criticado el "carpetazo" al programa por culpa de un "patético juego político" dirigido desde el PSOE tinerfeño y defendido la profesionalidad de los trabajadores, lo mismo que a los beneficiarios del plan. "¿Se puede comprar a los mayores por un bocadillo de mortadela?, es un insulto a la inteligencia", se ha preguntado.

En esa línea, se ha mostrado a favor de "mejorar" el programa y "dar estabilidad" a los trabajadores, pero no apoyarán el cierre.

La portavoz de Cs, Vidina Espino, ha comentado que el ocio entre los mayores es "necesario" para mejorar su calidad de vida y el programa ha cumplido sus objetivos pero entiende que es en el Cabildo de Tenerife donde se debe debatir dado que es un programa de ámbito insular.

Melodie Mendoza (ASG) ha mostrado su "respeto" por los trabajadores del programa y resaltado que "nadie" discute el merecimiento de la Medalla de Oro de Canarias, si bien ha señalado que la Cámara "no puede interceder" en la gestión del Cabildo Tenerife.

Ha admitido que no le han gustado "las formas" para cesar el programa y entiende que la PNL es una "arma de presión política" pero dejó claro que las competencias residen en la corporación insular.

SÍ PODEMOS Y NC LAMENTAN QUE AÚN NO HAYA ALTERNATIVA

María del Río, de Sí Podemos, ve "legítimas" las reclamaciones de los trabajadores pero no entiende que el Parlamento "sea el marco" de discusión dado que no tiene competencias, advirtiendo al Cabildo de que pese a que haya habido "mala gestión" no se puede desatender a los mayores. "Igual se podía haber hecho de otra manera", ha señalado.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que el Cabildo tiene "legitimidad" para tomar sus propias decisiones y resaltó que su partido, que gobierna en el municipio tinerfeño de Tacoronte, ya avaló la profesionalidad de los trabajadores y lo que ha representado el programa en la atención a los mayores.

Campos sí que ha lamentado que el Cabildo "no tenga alternativa" al cierre del programa y pedido "una solución" para los trabajadores.

Lucía Tejera, del Grupo Socialista, ha apuntado que el Parlamento "no debe interferir" en la gestión de otras instituciones y aunque el programa fue "pionero" en su momento ahora se puede adaptar a las nuevas necesidades del envejecimiento activo.

En esa línea, ha comentado que la corporación tinerfeña trabaja en un nuevo programa más ambicioso con el fin de llegar a más usuarios.