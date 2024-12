El Parlamento pide blindar la salud en el proyecto de planta de gas en La Luz y que se impulsen las renovables

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de NC-BC, enmendada por CC, en la que se aboga por priorizar la salud de los ciudadanos en la tramitación del proyecto de la planta de gas del puerto de La Luz y que se apueste por el desarrollo de las energías renovables en el recinto.

La formación canarista no logró el rechazo explícito de la Cámara al proyecto --CC y PP se abstuvieron y Vox votó en contra-- y Vox también se opuso a cualquier proyecto de energías limpias en la zona.

Esther González (NC-BC) ha comentado que el proyecto de la planta de gas "ha sido muy contestado" por la ciudadanía, el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debido a que "la venta que se hizo" en su momento era que serviría para dar suministro a los buques y no para generar energía.

En su opinión se trata de introducir "por la puerta de atrás" un proyecto de generación de gas, tal y como ya se intentó con la regasificadora de Arinaga o el 'gas ciudad'.

"Es un proyecto que no solo es innecesario, sino que es perjudicial para la salud de las personas y además es contraproducente para la descarbonización del sistema energético", ha comentado, advirtiendo de que perjudicará la salud de las personas que viven cerca del puerto.

Vidina Espino (CC) ha comentdo que la salud va a estar "por delante" de cualquier proyecto por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que finalice la declaración de impacto ambiental garantizando las "máximas garantías" para los ciudadanos. "Confiamos en nuestros funcionarios", ha indicado.

Ha señalado que los políticos no pueden cerrar expedientes "a su antojo", poniendo como ejemplo el cierre del anillo insular de Tenerife, que ha acabado con una indemnización de más de 13 millones debido a la mala adjudicación.

Asimismo no ha obviado que "quienes se rasgan las vestiduras ahora" fueron los que "impulsaron" el proyecto en la pasada legislatura, en referencia al PSOE y NC-BC, que votaron a favor en el consejo de administración del puerto de La Luz. "Cómo le van a colar una cuestión de gas a Antonio Morales sin saberlo", ha ironizado.

Jesús Ramos (ASG) ha indicado que el gas "puede ser perjudicial para la salud", según los informes de Salud Pública, se ha mostrado a favor de que culmine la tramitación ambiental y ha incidido en que la apuesta de Canarias debe ser el desarrollo de las energías renovables.

GALVÁN: HAY QUE DEJAR TRABAJAR A LOS TÉCNICOS "SIN PRESIONES

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha apuntado que "la salud es lo primero" pero entiende que se debe trabajar a los técnicos "sin presiones" y que los diputados no actúen como un "piquete de huelga", cargando contra las "ensoñaciones climáticas" de la formación canarista.

Ha apuntado que en Canarias "hace falta sí o sí" una energía de respaldo porque el consumo de masivo no puede depender de molinos de viento o placas fotovoltaicas.

Carlos Ester (PP) ha comentado que su grupo no va a apoyar una iniciativa que vaya "contra la salud" de los ciudadanos, ha señalado que el procedimiento técnico no ha concluido e incidido en que los dirigentes del PSOE y NC-BC "no dijeron ni mu" en el consejo de administración.

Alicia Vanostende (PSOE) ha apuntado que la realidad actual es "distinta" a la de 2019 porque la directiva europea de suministrar gas a los barcos decayó y el proyecto se presentó "con datos erróneos", pues no hace falta tener una planta de generación de 70 megawatios.

Ha señalado también que el informe sanitario era "falso" porque las partículas contaminantes no irán al mar sino hacia la población, tal y como recoge el informe de Salud Pública. "Con los datos que tenemos hoy en día dudo mucho que votasen a favor de ese proyecto", ha comentado.