El Parlamento ultima el presupuesto canario de 2025 con casi 190 enmiendas que movilizan más de 200 millones

La oposición afea a los grupos del cuatripartito su falta de voluntad para negociar y consensuar partidas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves el dictamen sobre el proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2025 que será refrendado de forma definitiva en el Pleno de la próxima semana.

Las cuentas, que ascienden a un total de 11.678 millones (+3,3%), se modifican en algo más de 200 millones con la aprobación de casi 190 enmiendas, casi mayoritarias de los cuatro grupos que sostienen al Ejecutivo --CC, PP, ASG Y AHI--.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que las enmiendas de la oposición "no son malas" pero algunas no tienen "encaje presupuestario" al tiempo que ha precisado que el Gobierno es "para cuatro años" y "todo no se puede hacer en el primer año o en el segundo".

Ha dicho además que el modelo económico y político de Vox es "tan distante" del de su grupo que no era necesario reunirse para tratar de acordar algunas enmiendas. "No perdamos el tiempo", ha espetado al portavoz de Vox, Nicasio Galván.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha indicado que las enmiendas de Vox "son ideológicas" y "no sirven" para cambiar el modelo económico de Canarias, lo que justifica la negativa a aprobar sus enmiendas.

Ha criticado también las "medias verdades" de NC-BC y las enmiendas "decepcionantes" del Grupo Socialista, que "intentan subir impuestos en 300 millones" o "engañar a los canarios" con un conjunto de obras sin planificación.

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado que el texto presupuestario "sale mejor" de como entró en la Cámara, ha incidido en las mejoras que obtiene La Gomera y entiende que "es imposible" cerrar un documento mejor con las "limitaciones" e "incertidumbre" actuales. "Los recursos son los que son", ha señalado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha reclamado ayuda al Grupo Socialista para "flexibilizar" la regla de gasto porque si no, habrá "presupuestos muy encorsetados" y de "poco crecimiento", y especialmente en los "sitios pequeños" el gasto en personal les va a "lastrar".

PSOE: SOLO HAN LOGRADO "PARCHEAR" LAS CUENTAS

Manuel Hernández (PSOE) ha reprochado a los grupos del cuatripartito que "han negociado mucho" entre ellos, pero no con la oposición, y cree que se ha "perdido una oportunidad" para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En su opinión se han dedicado a "parchear" las cuentas y consolidar los "recortes y retrocesos" sin resolver algunas cuestiones como la financiación de las universidades, que están "con respiración asistida".

"Han decidido ignorar a la oposición, sin un debate, sin explicación convincente", ha detallado, y frente a ello, hay una "barbaridad" de enmiendas de los propios grupos que sostienen al Gobierno porque el proyecto de ley "tenía deficiencias".

Esther González (NC-BC) ha señalado que el presupuesto cuenta con un "profundo descontento" en sectores y colectivos tanto sociales como económicos e incidido en la eliminación de la deducción por alza de los precios, que suponía más de 104 millones "en los bolsillos" de los ciudadanos.

Ha propuesto también mantener la bonificación al impuesto profesional de los carburantes y eliminar la que se ha implantado en el impuesto de sucesiones y donaciones, recuperando la progresividad, lo que dejaría una recaudación de 45 millones.

Su compañera Carmen Hernández ha dicho que los presupuestos "responden a las necesidades verdaderas" de los ciudanos y por ello ha reclamado plan de acción contra el cambio climático y más fondos para las universidades públicas y la construcción de vivienda.

Nicasio Galván (Vox) ha solicitado hacer un presupuesto "de base cero" y no seguir con la inercia contable y eliminar el Instituto Canario de Igualdad y el gasto en atención a menores migrantes no acompañados mientras que su compañero Javier Nieto ha incidido en que el modelo presupuestario y económico del archipiélago "está caduco".

En esa línea ha lamentado que con niveles "récord" de recaudación no se aprovechen los fondos europeos para crear otro modelo económico. "Ojalá no nos arrepintamos", ha señalado, poniendo como ejemplo que se gasta mucho dinero en personal y poco en infraestructuras.