La pasarela peatonal de Padre Anchieta, en La Laguna (Tenerife), estará "en marcha" en febrero de 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela Peatronal Padre Anchieta, en el municipio de La Laguna (Tenerife), quedará completamente operativa para su utilización en el mes de febrero, toda vez en enero de 2026 pueda recibir sus últimas piezas, según ha avanzado este miércoles la presidenta insular, Rosa Dávila, a los medios.La infraestructura, inicialmente, se iba a culminar a inicios de este curso escolar.

La obra ha sufrido de "retrasos" a lo largo de su proceso de construcción, y entre los factores del mismo se encontraría el "impacto de la guerra" en el transporte de mercancías, según ha precisado la presidenta de la corporación en rueda de prensa por asuntos de Consejo de Gobierno.

Por otro lado, y en ese proceso para ultimar la construcción, en la noche de este miércoles arribarán a la isla dos piezas más de la conexión de la citada infraestructura con la zona de Geneto. Las piezas, ha indicado Dávila, serán instaladas entre el lunes y el martes de la próxima semana, y serán "claves" para ultimar una de las conexiones más importantes de la pasarela.

La infraestructura se completaría, además, con otras cuatro piezas que prevén completar la conexión de la pasarela con el Intercambiadr de La Laguna. Estas otras arribarán a la isla en enero de 2026, para ultimar y poner en marcha la pasarela peatonal, finalmente, en el mes de febrero.

SOBRE LA PASARELA

Defiende el Cabildo tinerfeño que la representa una innovación en ingeniería y movilidad, consolidándose como "una de las infraestructuras peatonales más avanzadas de Europa".

La estructura, concebida por Fhecor Ingenieros Consultores, se compone de una viga curva continua en forma de anillo, sustentada por soportes puntuales estratégicamente ubicados para minimizar el impacto en los viales existentes. El diseño incluye rampas, escaleras y un ascensor, garantizando accesibilidad universal y creando un nuevo espacio urbano en el entorno de La Laguna.

Elevándose hasta seis metros sobre la glorieta, la pasarela permite el tránsito peatonal sin interferencias con el tráfico rodado, cuestión con la que se busca mejorar en la seguridad y la fluidez en uno de los nudos viarios más transitados de Tenerife.

El diseño del anillo ha sido reconocido con los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, destacando su aporte a la movilidad urbana sostenible. Su autor, el ingeniero José Romo, cuenta con una trayectoria internacional en el desarrollo de grandes infraestructuras, entre las que destaca su participación en el Gordie Howe International Bridge, el puente atirantado más largo de Norteamérica.