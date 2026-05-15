La pastelera canaria Miriam Hernández gana el premio 'Wedding Cake Designer of the Year'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

La pastelera Miriam Hernández y su empresa familiar Baking Love London ha sido galardonada con el premio 'Wedding Cake Designer of the Year' en la segunda edición de los London Wedding Awards 2026, un reconocimiento que destaca al estudio de pastelería ubicado en el norte de Londres por su excelencia artesanal, creatividad y creciente reputación dentro de la industria nupcial del Reino Unido.

Baking Love London, ganadora de este año, destacó entre un grupo de finalistas en la categoría de diseño de tartas de boda, junto a Designer Cakes of London, Heart of Cake y Grand Wedding Cakes, según la lista oficial publicada por la organización del certamen.

Fundada por la chef pastelera de La Orotava (Tenerife) Miriam Hernández, Baking Love London se ha consolidado como una referencia en tartas de boda personalizadas, combinando diseño artístico, ingredientes de alta calidad y una atención profundamente personalizada.

La empresa, fundada oficialmente en 2017, ha crecido gracias al 'boca a boca' y a las recomendaciones de los clientes, y actualmente mantiene una valoración constante de 5 estrellas en Google, con cientos de reseñas, recoge una nota de la propia empresa.

"Este premio significa muchísimo para nosotras", afirmó Miriam Hernandez, fundadora y chef pastelera de Baking Love London.

"Cada tarta que creamos es profundamente personal. Ponemos cuidado, creatividad y emoción en cada diseño porque entendemos lo importantes que son estos momentos para las parejas y sus familias. Recibir este reconocimiento de la industria nupcial londinense es algo realmente especial", explicó.

Originaria de Tenerife, Miriam Hernandez creció en la panadería familiar antes de formarse profesionalmente en España, Venezuela, Francia y Reino Unido.

Su trayectoria incluye experiencia en el reconocido grupo de panaderías londinense Peyton and Byrne, así como reconocimientos en España por su trabajo en el diseño de tartas de boda.

En los últimos años, Baking Love London también ha ganado notoriedad mediática gracias a apariciones en publicaciones como 'The Times' y colaboraciones con marcas y organizaciones como Chelsea FC, Loewe, Rodial y Love Corn.

Además de su trabajo creativo, Baking Love London mantiene un firme compromiso social y dona una libra de cada tarta vendida a My Medina Schools, una organización benéfica registrada en el Reino Unido que apoya a niños en edad escolar en Dakar, Senegal.