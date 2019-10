Patricia Hernández confía en que la anulación de la expulsión de Zambudio y Lazcano de Cs será "permanente"

Publicado 15/10/2019 13:08:55 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, se ha mostrado este martes confiada en que la suspensión cautelar de la expulsión de los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano de Ciudadanos (Cs) será "permanente".

"Siempre me han escuchado y me han leído en la misma línea, confiaba en que esto sucediera", ha comentado a los periodistas, resaltando que está "segura" de que los ediles hicieron lo que se "comprometieron" con los ciudadanos en campaña electoral y "siguieron" las indicaciones de la mesa del pacto. "Lo sé porque estaba en la mesa del pacto y lo he visto", ha agregado.

Con todo, ha resaltado su alegría por el fallo judicial y recordado que la suspensión cautelar ha sido por vulneración de derechos fundamentales, "no es por cualquier cosa".