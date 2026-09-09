Pedro Suárez, candidato del PP a la Alcaldía de La Laguna (Tenerife)

El presidente del PP de Tenerife, Pedro Suárez, el presidente regional, Manuel Domínguez, y el candidato a la Alcaldía de La Laguna, Pedro Suárez - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular presentó este miércoles a Pedro Suárez como candidato a la Alcaldía La Laguna para las próximas elecciones municipales de 2027.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, destacó durante la presentación que La Laguna "no es una ciudad cualquiera, sino una ciudad referente que necesita un cambio de rumbo" y defendió el perfil de Suárez por "la experiencia, la entereza y el compromiso que ha demostrado durante su vida política".

"Suárez es una persona comprometida con los jóvenes, con los retos que hay por delante en vivienda, comercio o movilidad, que conoce muy bien las necesidades de un municipio que necesita avanzar y crecer", añadió el presidente popular autonómico.

Domínguez reivindicó el trabajo desarrollado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento durante los últimos años al haber trabajado "con seriedad y anteponiendo los intereses de los laguneros por encima de todos".

Asimismo, animó a los laguneros a comparar el proyecto y la gestión del PP con la realidad de otros municipios donde gobierna la formación.

"Pido que miren a su alrededor, que observen lo que era y lo que es aquellos municipios donde gobierna el PP, porque esa mejora y lo que somos capaces de hacer, es lo que queremos para La Laguna con Pedro Suárez al frente", comentó.

Suárez reivindicó la enorme historia y el potencial de La Laguna y afirmó que "queda mucho por hacer para tener un municipio capaz de aprovechar las oportunidades de todos sus sectores productivos".

En este sentido, hizo alusión y especial énfasis en la situación del sector primario el cual "necesita recuperar su actividad económica y aprovechar las posibilidades que ofrece el municipio para este".

La vivienda será también una de las prioridades del proyecto del PP.

En ese sentido denunció que "la construcción de vivienda está parada pese a que La Laguna cuenta con una importante capacidad de suelo para desarrollar nuevos proyectos y facilitar el acceso a la vivienda".

Suárez afronta su candidatura con el objetivo de situar al PP como alternativa de gobierno y aseguró que espera que este acto suponga "el pistoletazo de salida" para que, tras las próximas elecciones municipales, los populares puedan celebrar "por primera vez" que la Alcaldía de La Laguna recae en el PP.

El presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, reseñó que "la política en La Laguna tiene que volver a los derroteros que nunca debió perder, los de la ilusión" y subrayó que "la Ciudad de Los Adelantados es un municipio clave en la isla y llamado a ser protagonista por la buena política, esa que ha venido realizando el grupo municipal hasta el momento y que se ha erigido como la única fuerza de la oposición en el gobierno actual".