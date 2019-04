Peixoto acusa a Podemos de no justificar 60.000 euros de gasto en el Cabildo de Fuerteventura

Publicado 21/04/2019 10:52:55 CET

La consejera del Cabildo de Fuerteventura Silvia Peixoto ha criticado la actual situación de "descontrol" de Podemos en Canarias por la "falta de transparencia" en el gasto de la dotación económica que, procedente de dinero público, recibe el grupo político Podemos Fuerteventura en el Cabildo Insular.

La consejera insular ha asegurado en una nota que ha solicitado de manera "reiterada" a su partido -"y de la misma manera se le ha negado"- la justificación del uso de los fondos públicos que el Cabildo de Fuerteventura pone a disposición de su grupo político.

Y añade que el departamento de Intervención de la Corporación insular sostiene que no han sido justificados convenientemente los cerca de 60.000 euros anuales que el Cabildo pone a disposición de Podemos.

Silvia Peixoto afirma que no sabe en qué se han gastado el dinero público aportado por el Cabildo sus dos compañeros de partido, Andrés Briansó y Gustavo García, y apunta que se trata de un hecho que va en contra de los estatutos de Podemos y de la legalidad vigente.

Peixoto acusa a los dos consejeros de la formación morada de tener "secuestrado" el presupuesto y de hacer "uso exclusivo para ellos y excluyente para ella" de la dotación económica que el Cabildo pone a disposición del grupo político Podemos Fuerteventura.

La consejera cuenta que el 19 de octubre de 2018, en plena campaña de primarias y promoción de imagen personal de los dos consejeros Gustavo García y Andrés Briansó, se inauguró una oficina de atención ciudadana en Puerto del Rosario en un entorno privilegiado de la capital majorera, con un completo equipamiento de activo fijo de carácter patrimonial como mobiliario, medios informáticos o audiovisuales.

Silvia Peixoto señala que, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura (ROFCIF), en su artículo 73.3 dispone que la dotación económica no se puede destinar a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, y recuerda la consejera que el Cabildo dota a Podemos Fuerteventura de una oficina "totalmente gratuita" que cuenta con conexión a internet y mobiliario necesario para las reuniones del grupo y para la correcta atención a los ciudadanos.

Peixoto añade que en una reunión mantenida en junio de 2018, Andrés Briansó le demanda la firma de un presupuesto que define como "previsión de gasto", en el que figura la firma de los dos consejeros y en el que aparecen presuntos salarios a Grupo Parlamentario, e insiste en que el ROFCIF establece expresamente en su artículo 73.3 que la dotación económica podrá destinarse al pago de retribuciones del personal específico para la realización de las tareas exclusivas del grupo político.

La consejera de la oposición se ha dirigido a la Audiencia de Cuentas para poner en conocimiento estos hechos, considerando este órgano que es al Tribunal de Cuentas y al Comisionado de Transparencia y acceso a la Información Pública a quienes debe dirigirse esta reclamación.

Destaca, además, que en la web del partido sólo aparece reflejada la cantidad de 7,29 euros correspondientes a los gastos de Podemos Fuerteventura en el año 2017. Silvia Peixoto considera que este hecho es "un insulto a los miles de personas que confian en su día en Podemos, esperando que su dirección fuera ejemplar en rendición de cuentas del dinero público".

Silvia Peixoto lamenta que no le haya quedado más remedio que denunciar estos hechos ante el Comité de Garantías del partido, sin que haya recibido ningún tipo de respuesta hasta el momento. Ha denunciado tanto a los responsables en Fuerteventura Andrés Briansó y Gustavo García, como a Noemí Santana, dado que acumula los cargos de Transparencia y Finanzas junto con el de secretaria general. Igualmente, ha solicitado al Órgano de Garantías que dé traslado de toda la información de la que dispongan a Fiscalía por si pudiera tratarse de una infracción o un presunto hecho ilícito.

Peixoto ha anunciado su abandono de Podemos por no cumplir con sus propios estatutos y se desvincula de las cuentas de Podemos Fuerteventura, de las que, tal y como asegura, no ha participado ni en su ejecución ni en su presupuestación. Además, afirma que no percibe sueldo por su labor como consejera de la oposición al no estar liberada y advierte de que todos los gastos derivados de su actividad política los está poniendo de su bolsillo, desmintiendo de esta manera algunas publicaciones que afirman lo contrario.