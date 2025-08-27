Pepe Álvarez (UGT) dice que la negativa a acoger menores migrantes representa "lo peor" del ser humano

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una reunión de trabajo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este miércoles que los discursos que promueven el rechazo a acoger menores migrantes no acompañados representan "lo peor" del ser humano, que es "el odio" y "no aceptar la diferencia" que enriquece a una sociedad.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que el decreto ley va en la "buena dirección", subrayando que no hay "ningún problema" para que España acoja a estos menores.

"Es más, los necesitamos, cada día estamos diciendo que nos hacen falta jóvenes, que tenemos poca natalidad, es una gran oportunidad para poder formarlos y para que puedan formar parte de las generaciones futuras que generen riqueza y bienestar para el conjunto de los españoles y de las españolas", ha indicado.

En ese sentido, ha incidido en que "el que diga que 20, 30, 40, 100, 1.000 jóvenes en determinadas comunidades autónomas no se pueden incorporar, miente, está haciendo política".

Álvarez, que ha destacado a Clavijo como un presidente "que realmente piensa en las personas", ha apuntado que "no hay argumentos" para rechazar el decreto, con críticas sobre "si esta comunidad tiene dos más o dos menos". "Realmente me parece muy pobre el argumento", ha apuntado.

Además ha dicho que no se parte "de cero" pues hay comunidades "mucho más acogedoras en los últimos años que otras" y por tanto "tiene toda la lógica" que la capacidad de carga "vaya en esa dirección" --con País Vasco y Cataluña exenta--.

"Me gustaría que se dejara de hacer política de la mala, que se piense en esas personas, que piensen desde la perspectiva humana y, si me permiten, cristiana, porque algunos de estos utilizan justamente la religión para sus propios intereses muy a menudo, y que de una vez por todas seamos capaces de poner un poco de cabeza, un poco de dignidad, un poco de ética en una cuestión de estas características", ha afirmado.

Álvarez ha aprovechado la visita institucional a Tenerife para visitar un centro de menores y poder trasladar la realidad de lo que ocurre frente a la España que "gruñe en las redes sociales". "Y lo de gruñir lo digo porque parece más eso, animales", ha destacado.

En esa línea ha apuntado que el objetivo de la mayoría de los españoles es "vivir en convivencia, compartir", tal y como se ha hecho a lo largo de la historia con otras culturas y los habitantes de los países vecinos.

"Nosotros tenemos las fronteras que tenemos y estamos muy contentos de tenerlas. No quiero irme a otro país. Si a alguien no le gustan las fronteras que tenemos, pues que se vaya, pero estas son las que hemos tenido siempre", ha indicado.

Ha señalado que en España se ha "convivido con invasiones" y "culturas" que han acompañando a la sociedad "y ahora no va a ser diferente, aunque sea de otra manera, porque efectivamente el siglo XXI no es el siglo XV ni la llegada de los romanos, es otro momento de nuestra historia".