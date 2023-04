Las pequeñas deportistas canarias Alejandra y Paula, con solo 9 años, se estrenan en un acuatlón como competidora y guía

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alejandra y Paula son dos niñas de 9 años que el 16 de abril participaron por primera vez en un acuatlón como competidora y guía, respectivamente, ya que Alejandra es albina lo que hace que su visión sea de entre el 15 y 20 por ciento, además de ver todo plano, de ahí la importancia de llevar un guía a la hora de competir en ciertas disciplinas deportivas.

El escenario para el estreno de las dos pequeñas, que no pudieron entrenar previamente, fue el acuatlón de Salinetas de Telde (Gran Canaria). Era el primer contacto entre las niñas y la primera vez que ambas competirían juntas haciendo un equipo que "impresionó" por como "fluyeron" ambas, destacan los progenitores de Alejandra y Paula en una conversación con Europa Press.

La baja visión de Alejandra no es impedimento para ella y en el área deportiva comenzó con la práctica de la natación, ya que su mamá ha sido nadadora y tiene en ella su referente, además como cuenta su padre, Daniel, es "fuerte y competitiva", es de esas personas que "todo lo que se propongan, lo sacan" adelante porque siempre busca la forma de conseguir lo que quiere hacer.

Es ese espíritu luchador de la pequeña el que le lleva a proponer a sus padres presentarse a una u otra competición, primero en natación, y a raíz de que su padre empieza a hacer triatlón le llama la atención y le pide participar.

De esta forma, es como se estrena el 26 de marzo en el acuatlón de Mogán (Gran Canaria), donde tras consultas con la organización y la Federación Canaria de Triatlón (Fecantri) --a quien la familia está muy agradecida por cómo se "volcaron" con la niña--, es el papá de Alejandra quien hace de guía de su hija.

Y será Mogán el lugar donde ambas familias se conocen, ya que Paula también compitió en dicho acuatlón, pero será posteriormente cuando Daniel contacte a través de un amigo en común con la familia de Paula, subrayando que la respuesta a su propuesta para que la pequeña hiciera de guía fue "súper positiva".

Así en las semanas posteriores intentaron quedar para que las niñas se conocieran pero al ser todo "tan rápido" y con las vacaciones de Semana Santa de por medio finalmente no pudieron, por lo que se estrenaron en la prueba de Salinetas. "Impresionaron las dos sin haber coincidido antes", apostilló Daniel.

"EQUIPO"

El día del acuatlón las pequeñas lo vivieron con el nervio y la ilusión de la competición. A Paula le dieron una serie de indicaciones a tener en cuenta para que se lo hiciera saber a Alejandra, sobre todo, al salir del agua y se fundieron en un equipo para hacer la prueba.

Esta acción, comenta Yeray --papá de Paula-- implica proyectar "todos los valores que mueve el deporte en cuanto a aportar, contribuir y que lejos de poder pensar estoy ayudando a una niña, es todo lo contrario, es un equipo. Fue un trabajo de equipo".

Y es que Paula, a pesar de tener al principio el miedo de no saber cómo hacer de guía, "le encantó" la idea y cómo vivió la prueba. Además, asegura Yeray, quien también practica atletismo y triatlón, es una oportunidad para ayudar a trabajar los valores de compañerismo y "desmitificar que primero, segundo y tercero es lo que vale y lo otro no cuenta, o que si no eres el primero, no has conseguido nada".

Admite que Paula les ha preguntado si no podría competir sola si quiere para intentar ganar pero la idea, tanto de una familia como de la otra, es que Paula compita sola cuando quiera y cuando pueda hacerlo con Alejandra formar equipo y luchar juntas.

"Es un proyecto a largo plazo, es nuestra ilusión y nuestra intención, ya cogemos esa primera carrera como esa primera toma de contacto", dijo Yeray para agregar que ahora también van a trabajar la parte más humana y quedar para que se vayan conociendo e ir generando "más complicidad".

"NUNCA" LE HAN DICHO QUE "NO" PUEDE

El carácter de Alejandra le lleva a proponerse retos y en este sentido su padre asegura que "nunca" le han dicho a su hija que "no" puede hacer algo, sino que como padres le dejan que intente llevar a cabo lo que quiere hacer y le facilitan "todo" para que haga lo que le gusta porque quieren "verle disfrutar".

A Alejandra le gusta competir y ya piensa en hacer un IronKids. Con estas propuestas, su padres buscan cómo hacer realidad lo que ella quiere y esto les ha llevado a inscribirla en el proyecto Relevo Paralímpico del Comité Paralímpico Español que está focalizado en las primeras etapas del desarrollo deportivo para convertirlos en futuros deportistas paralímpicos de élite, desarrollando paralelamente una estructura inclusiva entre los clubes y entidades deportivas de la comunidad que permita el desarrollo continuo de futuros deportistas a lo largo de los años.

Es en este marco, y como reto futuro, que ya tienen en camino un tándem, que es una bicicleta para que pueda competir en triatlón con su guía.

Un precedente en el mundo del paratriatlón femenino en España es la gallega Susana Rodríguez, quien también nació con albinismo y comenzó en el paratriatlón en el año 2010 y, entre otras muchas competiciones, ha representado a España en los Juegos Paralímpicos.

Dónde llegará el equipo que han formado Alejandra y Paula con tan solo 9 años no se sabe, ya que tras consultar a la federación española y canaria de triatlón no se conoce ningún caso como este a tan corta edad.