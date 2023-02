Pérez critica el "infantilismo" de Clavijo al pedir comparecer a Sánchez para informar de la cumbre con Marruecos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Socialista por la comunidad autónoma de Canarias, Santiago Pérez, ha afirmado que la petición de Fernando Clavijo de la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado para que rinda cuentas de los acuerdos con Marruecos refleja la actitud de "un personaje que cada vez más tienta a la risa por su infantilismo, su demagogia y su falta de consistencia".

Así lo ha afirmado en declaraciones a Europa Press, a raíz de que el senador y secretario general nacional de Coalición Canaria haya solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que informen sobre la Reunión de Alto Nivel celebrada entre España y Marruecos en la capital marroquí.

Santiago Pérez ha admitido que Fernando Clavijo está en su derecho a pedir la comparecencia del Gobierno para informar de los acuerdos firmados con Marruecos, pero critica que lo haga al mismo tiempo que "se despacha con un montón de descalificaciones y juicios de valor", porque eso es tratar "con absoluta falta de respeto a la inteligencia de los canarios".

El senador socialista ha querido recordar que cuando Clavijo era presidente de Canarias, en vísperas de las elecciones de 2019 se fue a Marruecos a "adoptar el pose de estadista" y cuando volvió dijo en el Parlamento que había que ser "prudentes" al hablar de las relaciones con el Reino alauí. En este sentido, ha censurado que entonces Fernando Clavijo dijera que la prudencia era una "virtud" y ahora, cuando la adopta el Gobierno de España, afirme que eso es "oscurantismo y opacidad".

Pérez ha reprochado también al senador nacionalista que haya alertado de la "peligrosa deriva" del PSOE al señalar que "no se puede decir que este Gobierno tenga un rumbo conocido" en la relación con Marruecos. A este respecto, Santiago Pérez dejó claro que quien sí tiene "rumbo conocido y cada vez más pegado a la derecha, muy radicalizada en los tiempos que corren, es el propio Clavijo y lo que él representa de Coalición Canaria".

CONTENCIOSO DEL SÁHARA.

Sobre las críticas de Clavijo al "inexplicable giro" dado por el presidente Sánchez en asuntos como el Sáhara Occidental, Santiago Pérez recordó que este contencioso, por decisión de Naciones Unidas, "se tiene que enfocar por la vía del consenso y del diálogo porque fue el Consejo de Seguridad de la ONU quien optó por esta vía y no por el denominado 'principio de acción', es decir, la imposición de una solución a las partes en conflicto".

Pérez incidió en que el método del consenso "sólo tiene dos jueces: Marruecos y el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui". De ahí que se pregunte por qué Clavijo habla ahora de "traición al Sáhara" y "cuando iba a hablar con las autoridades marroquíes de la conveniente mejora de la conectividad de Canarias vía aérea y marítima con el puerto de Tarfaya, no se sentaba al mismo tiempo con las autoridades del Frente Polisario".

Según el senador socialista, "es evidente que el Gobierno de España está desplegando toda una ofensiva diplomática en el terreno de la cooperación al desarrollo y la defensa de los derechos fundamentales en esta región del continente africano que se está traduciendo en una reducción palpable de los flujos incontrolados de emigrantes".

Por ello, ha lamentado que Fernando Clavijo trate de desvincular "la evidencia de estos resultados con la recuperación de las buenas relaciones con Marruecos" y "se agarre" a una fuente de las organizaciones no gubernamentales para decir que esa mejora de los datos de la migración por la ruta atlántica "no tiene nada que ver con la acción del Gobierno". "Si las declaraciones de Clavijo no fueran sobre asuntos muy serios, sería para tomárselas a broma", afirmó Pérez.