Pérez pide que el debate principal sobre los incendios en Canarias se centre en prevención y coordinación

Publicado 12/09/2019 16:33:19 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha pedido que el debate principal sobre los incendios forestales se centre en la prevención y en la coordinación entre administraciones antes que en los medios aéreos, ya que entendió que en el fuego de Gran Canaria los recursos contra las llamas fueron "suficientes".

"Desafortunadamente, en Canarias estamos acostumbrados a que los episodios de este tipo conduzca a una discusión sobre si los medios son suficientes, a si la prevención y la coordinación han sido buenas", dijo este jueves tras el Consejo de Gobierno.

Al respecto, comentó que en esta ocasión se ha dado la "vuelta" al asunto, ya que los medios para luchar contra el fuego han sido "suficientes" y que quizá por eso este asunto no sea de lo primero que haya que discutir.

Pérez entendió que ahora mismo habría que discutir sobre la prevención y la existencia de masas forestales altamente combustibles, sobre el cuidado de los elementos contra el fuego y sobre la coordinación de las administraciones "porque también estamos acostumbrados a acabar los grandes incendios forestales con reproches entre las administraciones".

Por lo tanto, comentó que volver a situación el debate sobre los medios en el centro de lo que hay que discutir, tal y como ocurrió este miércoles en el Senado, le parece un "error".

"Mientras más medios mejor --matizó--. No seremos nosotros los que digamos que no se ponen más medios. En absoluto, los que hagan falta y puedan venir, pero esa no es la discusión principal. La discusión principal es la prevención y la coordinación".

Para Pérez, luego está el asunto de que los helicópteros e hidroaviones puedan tener una base permanente en Canarias, sobre el que dijo que los medios se ponen en un sitio o en otro según la meteorología y otros factores.

Así, apoyó que haya un helicóptero Kamov más en archipiélago y que esté permanentemente en las islas porque "parece ser que es el medio más efectivo de todos los medios aéreos.