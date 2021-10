El Pevolca insiste en que la posibilidad de un nuevo centro emisor es "muy escasa"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del Comité Director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, en función de los datos recogidos por el Comité Científico y a raíz de los sucesivos terremotos que se están produciendo en municipios como Villa de Mazo y Fuencaliente, ha insistido en que la posibilidad de que pueda surgir un centro emisor fuera de las inmediaciones del cono principal es "muy escasa" y "nada probable".

Miguel Ángel Morcuende ha indicado en rueda de prensa que el número de eventos sísmicos que se vienen registrando sigue descendiendo o manteniéndose y se está produciendo a profundidades elevadas, incluso de 35 kilómetros. Por tanto, reiteró que en estos momentos no hay "ningún dato" que haga pensar que pueda haber un nuevo centro emisor por las condiciones actuales de sismicidad y deformación y presión del suelo.

La portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, ha aclarado que estos nuevos terremotos, algunos de los cuales han superado la magnitud de 4 (mbLg), son consecuencia de que existe un mecanismo de realimentación y reajuste del sistema volcánico activo, y descarta que éste tenga que buscar una nueva salida a la superficie, por lo que "a día de hoy no hay ningún dato que haga entrever que se pueda abrir un centro emisor a distancia del actualmente activo".

No obstante, se ha convocado una reunión con vecinos del municipio Fuencaliente, según Miguel Ángel Morcuende, porque ha habido "algo de inquietud" entre la población, que está sintiendo los temblores. Así en esta reunión se pretende lanzar un mensaje de tranquilidad e informar de lo que habría que hacer en caso de que fuera necesario una evacuación.

INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO.

Según se desprende del informe diario del Comité Científico del Pevolca, la erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano, alternando y simultaneando fases de más explosividad con producción de piroclastos con fases mas efusivas con la producción de coladas de lava. El Índice de Explosividad Volcánica (VEI, por sus siglas en inglés) se mantiene en 2.

Siguen activos, al menos, tres centros de emisión en el cráter principal y uno en el lateral norte del cono. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal. Se han construido tubos lávicos que favorecen el drenaje desde el centro de emisión principal hasta el mar y se observa una disminución de la desgasificación y temperatura en la zona de fisuras descrita en el informe de ayer.

El delta lávico o fajana continua su crecimiento alimentado desde varios puntos, extendiéndose en dirección norte-sur. Esta mañana un ramal de la colada que discurría más al sur ha llegado al delta lávico de la erupción de 1949, entre la playa de Los Guirres y El Charcón.

Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran en un pequeño volumen alrededor del contacto. La afección observada del delta lávico a la columna de agua del medio marino, tanto en parámetros físico-químicos como biológicos, llega hasta profundidades de 250 metros y una distancia de 500 metros del frente del delta de lava.

La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración, y el proceso eruptivo puede mostrar pulsos de incremento y disminución de la actividad estromboliana, con pulsos de actividad freatomagmática. Asimismo, la altura medida hoy tanto de la columna de cenizas y gases como de su dispersión alcanza los 3.200 metros.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, son desfavorables desde el punto de vista de calidad de aire debido a la presencia de una acusada inversión térmica con base situada alrededor de los 600-700 metros que actúa como tapadera. Esta inversión, unida a la predominancia de vientos débiles, dificulta la dispersión de contaminantes en la vertiente oeste de La Palma, principalmente en áreas poco ventiladas.

El viento a niveles entre 1.500 y 5.500 metros continuará las próxima horas con la dirección predominante de componente oeste. Esta distribución del viento dispone el penacho de cenizas y dióxido de azufre (SO2) en dirección este a oeste desde el foco eruptivo. Todo lo anterior tiene una influencia directa en la operatividad del Aeropuerto de La Palma debido a la caída y acumulación de cenizas. Esta situación se mantendrá hasta el próximo sábado, 9 de octubre.

SISMICIDAD.

La sismicidad continúa localizada principalmente cercana a la sismicidad de los primeros días, 11 y 12 de septiembre, a profundidades entre 10 y 15 km. Se registran, además, terremotos situados a profundidades superiores a 20 km con un incremento en el valor de sus magnitudes. En las últimas 24 horas ha aumentado el número de sismos y la magnitud máxima observada. El mayor, de magnitud 3.9, sentido con intensidad III-IV, fue registrado ayer, pero esta mañana ha ocurrido un terremoto a las 12.17 horas, con una magnitud de 4.3, que ha sido sentido con intensidad III prácticamente en la totalidad de la isla de La Palma.

Las deformaciones en las estaciones más cercanas al centro eruptivo no muestran ningún patrón significativo.

Durante el día de ayer la emisión de SO2 asociado al penacho volcánico continuó registrando valores altos y acordes al proceso eruptivo en curso, alcanzando valores de 13.100 toneladas diarias. Asimismo, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) medida ayer asociada a la emisión de todo Cumbre Vieja alcanzó el valor de 1.596 toneladas diarias. La emisión difusa de CO2 en la estación de Los Llanos refleja que tiene un origen más profundo que la medida en la estación de Fuencaliente. Estas medidas son coherentes con el actual proceso eruptivo.

Asimismo, ayer miércoles los valores de SO2 se mantuvieron en niveles bajos como en días anteriores, salvo un episodio puntual en El Paso y Los Llanos a las 10.00 horas, que fue remitiendo a lo largo del día. Durante la noche y primeras horas de esta mañana se ha producido un aumento de gran intensidad en las concentraciones de SO2 en las estaciones de Tazacorte, Los Llanos y El Paso, siendo más intenso en El Paso, donde se ha medido un valor máximo horario de 667 microgramos/m3 a las 07.00 horas, superando el umbral de alerta establecido en 500 microgramos/m3 en dos ocasiones consecutivas. Durante ese episodio, que se inició a las 03.00 horas y que actualmente parece estar remitiendo, se ha superado el umbral horario de SO2 en cinco ocasiones en la esta de El Paso, una en Tazacorte y dos en Los Llanos.

Respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), no se han producido eventos significativos y las concentraciones medidas se encuentran por debajo de los umbrales, salvo en la estación de La Grama, en Breña Alta, donde se produjo un valor anormalmente alto en comparación con estaciones cercanas durante la mañana de ayer. Este evento parece estar relacionado con la limpieza de carreteras en la zona, que provoca la resuspensión de partículas, por lo que todavía no se puede considerar una superación del umbral hasta no descartar que sea debido a dicha limpieza. Durante las primas horas del día de hoy se observa un aumento de las partículas PM10 en la estación de Los Llanos, aunque parece estar remitiendo.