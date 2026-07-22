Planas apela a que la ley de amnistía se aplique "cuanto antes" tras el aval del TJUE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la celebración del acto institucional de clausura de los eventos de conmemoración de los aniversarios de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias, a 22 de julio de 2026, en - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha apelado este miércoles a los "poderes del Estado" a que se aplique "cuanto antes" la ley de amnistía en todo su contenido una vez que ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE).

Cuestionado por los periodistas a raíz del anuncio del expresidente catalán Carles Puigdemont de denunciar a España ante la Comisión Europea ha insistido en que la "voluntad" del Gobierno es "simple y llanamente" que la norma se lleve a efecto.

Planas ha recordado que su Gobierno elaboró el proyecto de ley, fue enviado a las Cortes Generales y se aprobó, luego el Tribunal Constitucional examinó la constitucionalidad "y dio un examen positivo" y ahora, tras ser recurrido ante el TJUE, "también la concluyente es positiva".