Planas asegura que el sector primario canario y el mantenimiento del POSEI son "una cuestión de Estado"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy e - Marta Fernández - Europa Press

ARRECIFE (LANZAROTE), 31 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el sector primario de Canarias y el mantenimiento del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) son una "cuestión de Estado" para el Gobierno de España.

Así lo ha dicho este viernes durante una visita a Bodegas El Grifo, ubicada en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote), con motivo del 250 aniversario de su fundación, lo que la convierte en la más antigua de Canarias y una de las más veteranas del país.

En este sentido, Planas resaltado el "compromiso firme" del Gobierno con la agricultura canaria y con el mantenimiento de un marco europeo que garantice su sostenibilidad.

De igual modo, ha destacado que el programa POSEI, que compensa los sobrecostes derivados de la lejanía e insularidad del archipiélago, "es una cuestión de Estado" para el Gobierno de España.

"El POSEI es esencial para el presente y el futuro del sector primario canario. Cuando llegamos al Gobierno, la contribución estatal era de 15 millones de euros; hoy la hemos incrementado a 21 millones anuales", observó.

Finalmente, Planas ha hecho especial hincapié en que "seguiremos defendiéndolo en Europa para asegurar que Canarias disponga de los recursos que necesita para competir en igualdad de condiciones".