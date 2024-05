PNV muestra su sorpresa ante la "aparente ausencia de preocupación" en la UE por lo que está ocurriendo en África

Esteban cree que el reconocimiento del Estado palestino "es simbólico y un toque de atención a Israel", y reclama el "alto el fuego inmediato"



MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha referido a las conclusiones de la última reunión del Consejo Europeo para expresar su sorpresa por "la aparente ausencia de preocupación" en el ámbito internacional sobre el flanco sur de la UE, África.

"Ni fuera ni dentro de las fronteras del Estado parece preocupar mucho a nadie el flanco sur. De hecho, nos tenemos que enterar prácticamente por la prensa de la retirada de las tropas españolas en Mali", ha lamentado durante su intervención en el Congreso.

En este sentido, ha destacado que se olvida "el gran giro geoestratégico que se está dando en el Sahel, con millones de desplazados de un país a otro, con una crisis hídrica como no se recuerda, con matanzas terribles de población civil", como en Sudán donde este año han muerto más de 30.000 civiles.

"Todo esto tiene efecto entre nosotros, aunque no se hable. Me sorprende que la UE no tenga este asunto en un apartado como tiene Ucrania o incluso ha tenido Turquía", ha subrayado.

Entre los efectos que tiene, ha destacado "el aumento exponencial de cayucos y pateras, y el desbordamiento de los servicios asistenciales en muchos lugares del Estado y de una manera llamativa en Canarias".

Por ello, ha dicho a Pedro Sánchez que "hay que poner orden en todo esto", para recordar en especial el problema con el número de menas que está llegando. "Creo que toda la Cámara debería hacerse responsable de una solución a este problema", ha manifestado, para reprochar también "la retirada de Europa ante las nuevas potencias", Rusia, China y el propio yihadismo.

A su juicio, si a Europa no le preocupa "el desarrollo armónico de África", si no se le presta atención "ante tanto caos y sufrimiento", y no se quiere "influir en el desarrollo de los acontecimientos en la región de una manera positiva, la adopción de medidas en un futuro puede ser demasiado tardía".

PIDE EXPRESAR LA NEGATIVA A COLABORAR CON LA ULTRADERECHA

Por otro lado, Esteban ha pedido este miércoles a los líderes de partidos de centro y "derecha democrática" de Europa que expresen su negativa a colaborar con la ultraderecha para frenarla. Además, cree que el reconocimiento del Estado palestino "es simbólico y un toque de atención a Israel", y ha reclamado el "alto el fuego inmediato" y lograr "una paz duradera".

Durante su intervención en la Cámara Baja, Esteban ha considerado "muy preocupante" que, a nivel europeo, la ultraderecha pueda verse reforzada en las próximas elecciones. "Que la agenda europea sea desarrollada o frenada en seco depende de las próximas elecciones. Que tengamos en el futuro una Europa democrática, próspera y solidaria, o se convierta en un actor sin ninguna influencia y perdiendo sus valores, depende de quienes estén al mando de las instituciones europeas", ha remarcado.

El dirigente jeltzale se ha mostrado convencido de que no será la izquierda la que "pare a la ultraderecha". A su juicio, quienes pueden frenarla "son los dirigentes de centro o de derecha democrática manifestando claramente su negativa a colaborar con la ultraderecha".

"Y depende sobre todo de la ciudadanía que opta por formaciones de centro, centro derecha y centro izquierda, en la medida en que participen en esas próximas elecciones", ha asegurado.

También ha afirmado que la sociedad "debe saber que su bienestar depende de que Europa siga uniéndose y trabajando bajo los principios democráticos y de justicia social". Por ello, espera que los comicios del próximo 9 de junio "no frustren esa dirección".

UCRANIA

También ha recordado que Ucrania lleva resistiendo dos años a la invasión rusa. "La palabra de Europa y del mundo occidental ha sido rotunda frente a esa invasión, pero los hechos concretos en cuanto a la ayuda, no tanto", ha recriminado.

A su entender, Europa "ha pasado el tiempo, unos países más que otros, en un goteo de armamento insuficiente para llegar a la conclusión de que así sólo se contribuye a la continuación de la guerra".

El portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que Ucrania "no puede esperar más a que la ayuda le llegue con cuentagotas", y ha animado a Europa a "demostrar con hechos" que quiere "parar el totalitarismo ruso de raíz".

GAZA

En cuanto a la situación de Gaza, cree que es "inaceptable" y, aunque el atentado terrorista de Hamás del pasado octubre es "execrable", ha afirmado que "eso no puede justificar la destrucción de un país y la muerte sistemática de civiles". En su opinión, "alguien que se dice demócrata no puede convertirse miméticamente en copia del terrrorismo o injusticia que dice combatir".

"A Israel y, sobre todo, a Netanyahu, le va a llegar rápidamente la hora de mirarse al espejo y no les va a gustar lo que van a ver. El presidente Netanyahu nunca habría sido un justo entre las naciones", ha apuntado.

Tras señalar que es la actitud israelí la que "está empujando a un desordenado reconocimiento del Estado palestino", ha asegurado que el PNV apuesta por "encontrar una paz duradera basada en la solución de dos Estados".

En todo caso, ha dicho a Pedro Sánchez que el reconocimiento que ha anunciado "es simbólico y un toque de atención a Israel, pero lamentablemente ya no puede decirse que ese Estado tenga territorio y su autoridad carece hoy de una representatividad real de la inmensa mayoría de los palestinos de ideologías diferentes".

Por ello, ha hecho una llamada "al alto fuego inmediato, a liberar incondicionalmente a los rehenes, y a facilitar un acceso pleno y suficiente a una ayuda humanitaria".