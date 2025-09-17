Podemos muestra su "rechazo frontal" a que la 'La Vuelta' pase por Canarias si participa el equipo israelí

Archivo - La diputada de Podemos Noemí Santana durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias anunció este miércoles su "rechazo frontal" a que la Vuelta Ciclista a España pase por Canarias en 2026 si se confirma la participación del equipo Israel-Premier Tech.

La formación morada subrayó que las carreteras del archipiélago "no serán escaparate para blanquear un genocidio", recordando que en la última edición de la Vuelta más de la mitad de las etapas estuvieron marcadas por protestas y que la final en Madrid tuvo que suspenderse por las movilizaciones masivas contra el equipo israelí.

"Canarias es tierra de paz y de solidaridad, no un tablero de propaganda para un Estado genocida", afirmó en una la portavoz regional, Noemí Santana.

En este sentido, Podemos Canarias recordó que existe un mandato social claro para que el archipiélago avance hacia un Estatuto de Neutralidad, y exigió además la prohibición de que buques cargados con armamento para Israel surquen nuestras aguas o atraquen en nuestros puertos. "Nuestra tierra no puede ser cómplice ni por mar, ni por aire, ni sobre el asfalto", subrayó Santana.

La formación morada advirtió de que si la Vuelta insiste en pasar por Canarias con el equipo israelí, ocurrirá lo mismo que este domingo en Madrid, cuando miles de personas tomaron las calles y lograron impedir la conclusión de la etapa final.

"Si los organismos deportivos y políticos no escuchan a la ciudadanía, acaba emergiendo la resistencia popular para mostrar la dignidad de un pueblo", apuntó Santana.

Podemos Canarias fue más allá al reclamar al Ejecutivo estatal que "escuche de una vez al pueblo español y actúe con hechos reales, no con titulares, embargo total de armas, ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y acción internacional inmediata para frenar el genocidio y juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad".

Para Santana, "La Vuelta puede volver a Canarias, pero no a cualquier precio, o se defiende la dignidad del archipiélago como tierra neutral y solidaria, o se opta por ser cómplices, y Podemos Canarias lo tiene claro, aquí no pasarán".