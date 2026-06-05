Poema del Mar congrega a más de 400 personas en una gala para la protección de los océanos y su biodiversidad

Foto de familia durante la gala del día mundial de los océanos en el acuario Poema del Mar - Loro Parque

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acuario Poema del Mar (Gran Canaria) ha congregado a más de 400 personas en una gala benéfica para la protección de los océanos y su biodiversidad, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos.

El evento reunió a más de 400 personas entre autoridades, representantes del sector empresarial y destacados miembros de la comunidad científica.

La gala, organizada por Loro Parque Fundación, contó con la actuación del cuarteto de músicos de Bach IBF Canarias. La recaudación se destinará íntegramente al desarrollo de SOFIANet (Sensing Ocean Frequencies through Integrated Acoustic Networks), un proyecto pionero para monitorizar de forma continua la presencia de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar.

Esta iniciativa une el conocimiento científico de Loro Parque Fundación, la Fundación Reina Sofía, CIRCE y la universidad de La Laguna para reducir amenazas críticas como las colisiones con embarcaciones y la contaminación acústica.

Loro Parque Fundación inició sus proyectos marinos en el año 2004 con un firme compromiso en actividades educativas relacionadas con el medio ambiente.

Entre sus hitos históricos destaca el apoyo técnico y financiero brindado en 2006 a un proyecto pionero para la obtención de varios kits de diagnóstico, diseñados para determinar la presencia de anticuerpos específicos de diferentes patógenos en el suero sanguíneo de las orcas.

83 PROYECTOS POR 7 MILLONES

Hasta la fecha, la Fundación ha desarrollado un total de 83 proyectos marinos, con una inversión específica que alcanza los 6.990.845 dólares.

Durante el acto, el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, destacó el valor de la ciencia que nace en el archipiélago: "Esta noche no solo celebramos la belleza del mar en Poema del Mar, sino que impulsamos proyectos de vanguardia que, como SOFIANet, demuestran que Canarias es un referente internacional en la defensa de la biodiversidad".

Por su parte, el coordinador de SOFIANet, Javier Almunia, explicó la trascendencia tecnológica del proyecto: "SOFIANet nos permite escuchar el océano para entenderlo y protegerlo. Mediante una red híbrida de hidrófonos y boyas inteligentes, seremos capaces de detectar orcas, cachalotes y otros cetáceos en apenas minutos, generando datos esenciales para la gestión marina".

Entre las entidades colaboradoras se encuentran Vintia, Audiovisuales Canarias, Activa Canarias, Comesa, Emicela, Danafresh, Egatesa, Orthidal, Europastry, Makro, Ahembo, CCC, Firgas, Perelada-Chivite y Gráficas Guiniguada.

PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

Con esta iniciativa, Loro Parque Fundación, que de forma global ha invertido más de 30 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación en todo el mundo, salvando 18 especies de animales de la extinción, sigue liderando acciones directas para garantizar que las especies más amenazadas tengan un futuro en nuestros océanos.